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浩鼎新藥授權諾華 9.8億簽約金入袋

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
浩鼎在櫃買中心召開記者會，由董事長梁賡義（左）與代理執行長陳雅琪共同宣布與諾華藥廠合作。浩鼎／提供
浩鼎在櫃買中心召開記者會，由董事長梁賡義（左）與代理執行長陳雅琪共同宣布與諾華藥廠合作。浩鼎／提供

潤泰集團旗下生技新藥公司浩鼎（4174）昨（13）日宣布，與跨國大藥廠諾華簽署合作暨授權協議，將運用浩鼎多項專有抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugate, ADC）平台技術，共同開發搭載新型藥物載荷（payload）的次世代ADC藥物。

依據協議，浩鼎與諾華的這次合作，將可獲得3,000萬美元（約新台幣9.8億元）的簽約金，並有機會依後續研發、法規核准及商業化進展取得階段性里程碑付款，總潛在交易價值超過20億美元。此外，浩鼎亦有權就雙方合作產生的授權產品，依其淨銷售額收取分潤權利金。

總部設在瑞士的諾華是全球前六大藥廠，至於成立於2002年的浩鼎，過去因乳癌新藥研發前景受到市場追捧，股價一度衝上755元成為生技股王。近年來浩鼎已將研發重心轉往ADC的藥物技術開發，以滿足尚未被滿足的醫療需求，為病人提供更多治療選擇。

浩鼎表示，諾華與浩鼎合作後，將針對特定且尚未公開的藥物載荷，取得浩鼎相關ADC平台技術、專利及專業技術知識的全球獨家授權。浩鼎也將評估結合諾華藥物載荷的新型連接子（linker）技術；至於諾華也將享有選擇權（Option），未來可將合作範圍擴展至其他新型藥物載荷類別。

此次合作是浩鼎發展的重要里程碑，彰顯其差異化ADC技術平台的價值，並反映浩鼎自主研發的GlycOBI、EndoSymeOBI、HYPrOBI 及GlycOBI DUO等專利技術所具備的發展潛力，亦有助於浩鼎透過策略合作，擴大ADC技術在全球的應用。

浩鼎代理執行長陳雅琪表示，諾華是全球創新癌症藥物研發的領航藥廠，擁有豐富的藥物開發資源與商業化能力。此次合作反映浩鼎專有ADC技術在科學研究與商業應用上的發展潛力，以及差異化技術平台的價值。透過結合浩鼎的ADC技術專長與諾華的資源及優勢，雙方期盼共同推動次世代創新療法的開發，為癌症病人帶來更具實質效益的治療選擇。」

諾華生物醫學研究部腫瘤領域全球主管Shiva Malek表示，結合浩鼎在抗體藥物複合體領域的專業技術，開發搭載新型藥物載荷的潛力ADC藥物，是諾華ADC腫瘤藥物研發策略的重要一環。此次合作將有助於我們持續開發創新療法，並為病人拓展更多潛在的治療選擇。

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