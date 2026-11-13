中興大學生活圈稀有店墅搶市 「富御景」鎖定自營、收租與置產商機

房市進入理性選擇的新階段，購屋思維已從單純的價格比較，全面轉向地段成熟度、產品使用彈性與長期資產價值。尤其兼具商業機能與居住需求的成熟生活圈，在學區人流、商圈消費與交通建設的多重支撐下，市場抗跌力道強勁，更顯珍貴。

看好台中市南區中興大學生活圈的發展潛力和剛性需求，鑫富御建設13日宣布，正式推出預售透天新案「富御景」，以稀有臨路店墅為產品定位，目標客群鎖定自營商、店面出租及長期置產族群。

「富御景」基地位於台中市南區國光路383號旁，坐落中興大學生活圈核心，周邊串聯國光路、南門路商圈及台中車站生活腹地，兼具學區人流、商業機能與交通便利性；此外，未來台中捷運橘線規劃，也為區域發展增添想像空間。

該案以臨路店墅為核心，規劃地上4層，地坪23至25坪、建坪84至88坪，總戶數僅3戶，總價在4,830萬至6,380萬元間，主打中興大學首排、臨路黃金店面及自營收租等產品特色。

鑫富御建設董事長謝松霖表示，有別於一般大樓店面，「富御景」採整棟透天店墅規劃，具備獨立門面與完整空間使用彈性，一樓可依需求規劃自營事業、品牌據點或出租運用，樓上則可作為居住及其他空間使用。

他說，對於有事業經營需求的買方而言，可兼顧營業與生活機能；對置產族群來說，整棟持有也提供更多元的空間運用方式，從自用、收租到家族資產傳承，具備不同於單一店面產品的布局選擇。

鑫富御建設在北屯區、大里區深耕多年，建築品質來自於長期累積的工藝經驗。謝松霖早年從機械加工起步，歷經模板工程及施工現場歷練，累積超過30年的營建經驗，對於施工精準度、工程細節及品質控管有高度要求。

謝松霖從土地選址、產品規劃到施工品質，也都秉持「不誇大、不躁進」穩健踏實的經營態度，希望打造經得起時間考驗的建築。

在建材設備方面，「富御景」選用大同氣密窗搭配5+5mm膠合玻璃，衛浴配置TOTO全自動馬桶及控溫淋浴柱，廚房則搭配SAKURA嵌入式變頻微波烤箱、全隱藏式除油煙機，以及SAVAGO IH爐、全嵌式熱烘存洗碗機等，兼顧日常使用機能與居住品質。

除了建築品質，購屋交易安全也是鑫富御重視的環節。「富御景」採用與花蓮二信合作的「價金返還」履約保證機制，為購屋款項提供保障，從工程品質到交易資金安全，強化消費者購屋信心。

在房市回歸理性、買方更加重視產品條件的市場環境下，成熟生活圈的土地稀有性，以及店墅產品兼具商業與居住的使用彈性，成為置產布局的重要考量。

謝松霖分析，臨路店墅具備門面價值與整棟持有的優勢，它可以作為營業、自用、出租或長期資產配置使用，空間掌握度較高，也保有土地與建築完整性。而長期持有，最重要的是地段要成熟、產品要有彈性、品質要穩定。

他說，「富御景」以中興大學生活圈為核心，結合臨路店墅、整棟持有及多元使用規劃，為台中南區提供了不同於傳統住宅的置產選擇。