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外銷訂單回流台灣生產 嘉鋼：兩子公司退出中國營運 挹注母公司營收

聯合報／ 記者魯永明林伯驊／嘉義即時報導
嘉鋼（2067）今表示，兩間中國大陸子公司太倉、鹽城所承接外銷客戶訂單，已大部分移轉回台灣母公司生產，預估可為台灣母公司增加約15%至20%的營收貢獻，子公司將全面退出當地營運，以台灣為重要生產及營運基地。圖／嘉鋼提供
嘉鋼（2067）今表示，兩間中國大陸子公司太倉、鹽城所承接外銷客戶訂單，已大部分移轉回台灣母公司生產，預估可為台灣母公司增加約15%至20%的營收貢獻，子公司將全面退出當地營運，以台灣為重要生產及營運基地。圖／嘉鋼提供

嘉鋼（2067）進行資源整合與產能重新布局，兩間中國大陸子公司太倉、鹽城所承接外銷客戶訂單，已大部分移轉回台灣母公司生產，預估可為台灣母公司增加約15%至20%的營收貢獻；公司今宣布，子公司全面退出當地營運，能改善整體營運體質，並以台灣為重要生產及營運基地，掌握外銷訂單回流契機。

嘉鋼表示，面對全球產業環境變化及市場競爭加劇，二家子公司因營運狀況、市場環境不同，採取不同營運策略。

嘉鋼指出，鹽城子公司近年受中國市場在疫情後內捲效應加劇、同業價格競爭及營運成本上升等因素導致持續虧損，經管理團隊審慎評估長期經營效益、市場發展趨勢及整體集團資源配置後，決定調整中國大陸市場布局，全面退出當地營運，以降低集團營運風險。

「此次營運架構調整，並非集團業務收縮」，嘉鋼也說，值得關注的是，原由中國子公司承接之外銷客戶訂單，已大部分移轉回台灣母公司生產，預估可為台灣母公司增加約15%至20%的營收貢獻，顯示此次調整有助於進一步強化台灣生產基地的營運角色。

嘉鋼表示，在訂單回流的基礎上，台灣母公司將積極評估產能配置及擴充需求，透過生產設備優化、製程改善及生產效率提升，強化整體產能調度能力，以因應未來客戶訂單需求，同時，藉由集中生產資源、整合供應鏈及優化管理流程，進一步提升交期穩定性、產品品質與成本競爭力，為後續業務成長奠定基礎。

嘉鋼強調，此次破產清算程序是針對中國二家子公司進行，後續將由中國當地相關單位及依法指定程序管理人辦理清算事宜，台灣母公司既有生產、銷售及接單業務均正常運作，整體營運及客戶合作不受重大影響，

展望未來，嘉鋼說，透過此次集團營運架構調整，期望逐步改善整體營運體質，提升獲利能力及市場競爭優勢，為公司長期穩健發展與股東權益創造更大價值。

嘉鋼（2067）今表示，兩間中國大陸子公司太倉、鹽城所承接外銷客戶訂單，已大部分移轉回台灣母公司生產，預估可為台灣母公司增加約15%至20%的營收貢獻，子公司將全面退出當地營運，以台灣為重要生產及營運基地。圖／嘉鋼提供
嘉鋼（2067）今表示，兩間中國大陸子公司太倉、鹽城所承接外銷客戶訂單，已大部分移轉回台灣母公司生產，預估可為台灣母公司增加約15%至20%的營收貢獻，子公司將全面退出當地營運，以台灣為重要生產及營運基地。圖／嘉鋼提供

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