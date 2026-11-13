吳本源就職房仲全聯會第十一屆理事長 凝聚全國力量推動產業永續發展

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會第十一屆理事長吳本源13日就職，他以「團結和諧・共創高峰」為主題，提出「健康輪替、陽光監督、共治全聯會」三項核心理念，期盼凝聚全國各地方公會與不動產仲介從業人員的力量，打造制度健全、治理透明、世代傳承的產業組織。

吳本源表示，接下全聯會理事長重任，是全國會員代表的信任與託付。全聯會代表的是全國各地方公會與第一線從業人員，未來發展不能只依靠個人，而應建立在公平治理、透明監督、制度傳承與共同參與之上，讓組織無論由誰接棒，都能持續穩健前進。

談及「健康輪替」，吳本源表示，產業發展需要前輩累積的經驗，也需要新世代投入創新與活力。健康輪替不是否定過去，而是尊重前輩貢獻、培育後進人才，讓有能力、有理念、有責任感的人都有機會承擔，並使領導職務交接成為組織永續的一部分。

對於「陽光監督」，吳本源指出，全聯會的重要決策、資源運用、經費支出與重大計畫，應建立清楚權責、合理程序及適當資訊揭露。監督不是針對個人，而是讓制度更值得信任；透明也不是負擔，而是全國會員共同參與、共同守護組織公信力的基礎。

吳本源強調，選舉已經結束，服務產業的責任才正要開始。未來全聯會將以開放、平等、務實的態度，廣納各地方公會意見，促進跨區交流與資源共享。即使各地市場條件、產業需求有所不同，也應透過溝通形成共識，把不同聲音轉化為更周全的政策與行動。

面對全台各地城市發展與居住需求變化，從交通建設、商業與產業園區，到住宅租賃、買賣交易與高齡居住服務，不動產仲介業都扮演連結市場、協助民眾安居的重要角色。

吳本源表示，產業應持續提升從業人員的專業能力，推動交易資訊透明、強化消費者權益保障，並與中央及地方政府、相關產業與社會各界保持溝通，回應民眾對安全、安心居住環境的期待。

吳本源強調，第十一屆將以制度奠定永續，以團結凝聚力量，讓全聯會成為全國各地方公會共同參與、共同治理、共同承擔的產業平台。他期盼與全國夥伴攜手，提升不動產仲介產業的專業、公信力與社會價值，讓產業發展成果回應民眾需求，並為台灣整體經濟與居住環境帶來正向助益。

「健康輪替，讓產業有未來；陽光監督，讓組織有信任；團結共治，讓全聯會有力量。」吳本源說，未來將與全國產業夥伴並肩同行，以公平建立制度、以透明贏得信任、以合作創造新局，共同推動台灣不動產仲介產業邁向更專業、更健全、更永續的未來。