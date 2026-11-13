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傑出建築師獎「關係的構築」台中開展 展現建築回應地方連結生活巧思

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
第19屆中華民國傑出建築師獎「關係的構築」台中展，13日舉行開幕茶會。記者宋健生／攝影
第19屆中華民國傑出建築師獎「關係的構築」台中展，13日舉行開幕茶會。記者宋健生／攝影

第19屆中華民國傑出建築師獎「關係的構築」台中展13日舉行開幕茶會，由台中市政府都市發展局長李正偉代表出席，並向三位得獎建築師賴人碩、趙建銘及何黛雯表達祝賀。

都發局指出，此次展覽包括老屋再生、文化資產修復及公共建築等不同類型作品，展現建築如何回應地方環境、延續歷史記憶，並與當代生活產生連結。

李正偉表示，建築不只是空間的塑造，更承載著城市的歷史記憶與生活文化。隨著城市持續發展，如何在新舊之間取得平衡，讓既有建築延續生命、公共空間更貼近使用者需求，是城市發展的重要課題。

此次展出的作品，從老屋再生、眷村修復到校園設計，展現建築師對地方環境與生活需求的細膩觀察，也為台中未來的城市發展帶來更多啟發。

李正偉說明，賴人碩建築師長期深耕台中，從地方生活與既有空間出發，透過設計重新連結人與環境，其中「繼光工務所修建工程」將中區老屋轉化為建築創作與交流基地；「清水眷村G區診療所修復及再利用工程」則以細緻、節制的設計手法延續眷村特色，讓地方記憶與當代生活重新連結。

「斗南國小幼兒園」則透過木材構造與量體配置，回應幼兒遊戲、探索與學習需求，展現以使用者為核心的公共建築設計。

李正偉接著說明，趙建銘建築師代表作品「大武之心南迴驛」，結合台東地方物產與部落人文，讓旅人透過在該空間停留認識地方；「屏東工船文化館」則將東港迎王祭典與造船工藝融入建築空間，展現建築回應地域文化的多元可能。

何黛雯建築師則長期投入文化資產保存與再利用，代表作品「八德中正堂歷史建築修復及再利用工程」，將歷史建築轉化為圖書館；「北一女古蹟光復樓修復」則延續校園記憶與教育價值，透過空間再生，讓文化資產重新融入當代生活。

都發局表示，此次展覽由內政部國土管理署與中華民國全國建築師公會執行，透過「社會實踐、地域回應、時間建築」三個面向，呈現建築師如何以專業回應社會需求、地方特色與歷史環境。

都發局期盼藉由優秀作品的分享與交流，讓更多市民認識建築與生活的關係，也讓城市美學逐步融入日常，共同營造友善宜居、兼具文化與永續價值的台中。

都發局也邀請市民，即日起至21日至文化部文化資產局雅堂館C館參觀，從三位得獎建築師的作品中，感受建築回應地方、延續記憶與連結生活的巧思。展覽及相關活動資訊，請至中華民國全國建築師公會網站查詢。

傑出建築師解說得獎作品。記者宋健生／攝影
傑出建築師解說得獎作品。記者宋健生／攝影

第19屆傑出建築師和與會貴賓合影。記者宋健生／攝影
第19屆傑出建築師和與會貴賓合影。記者宋健生／攝影

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