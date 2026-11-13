台中交屋量冠全台 義大利家居Febal Casa插旗台中七期搶攻裝修商機

受惠產業與重劃區開發帶動，台中迎來強勁交屋潮，根據統計，今年前九月台中市建物所有權第一次登記達2萬3,693棟，居全台之冠。看準交屋帶來的裝修需求，義大利知名家居品牌Febal Casa正式進軍亞洲市場，首座展示中心選址台中七期核心，並於13日盛大開幕。

值得注意的是，Febal Casa品牌主打「Total Home Furniture全屋整合概念」，打破過去屋主需要分頭選購、設計風格卻難以統一的市場痛點，為台灣居家市場帶來新選擇。

據內政部最新月報統計，2026年前九月全台建物所有權第一次登記累計13萬3,055棟，其中台中市以2萬3,693棟居六都之冠，對比2023年同期的1萬4,960棟，增長近6成。新屋供給持續增加，也進一步帶動室內裝修需求，為居家產業挹注龐大商機。

Febal Casa台灣總代理飛博企業副總經理李清奇指出，許多屋主在交屋後，隨即面臨繁瑣且漫長的裝修挑戰。過去傳統的裝修模式高度碎片化，屋主為了追求理想質感，常需奔波於廚具、家具行與軟裝門市之間。

然而，多頭選材與發包不僅耗時耗力，更常因各廠商工期銜接不良而衍生延宕風險，甚至完工後才發現櫃體色差、材質衝突，導致整體居家風格拼湊零碎、缺乏一致性。

此次代理的Febal Casa，有別於傳統家具品牌以單品銷售為主，該品牌擁有逾60年義大利家具設計與製造底蘊，並於2009年正式加入哥倫比尼(Colombini Group)集團。

Febal Casa結合集團製造資源與義式美學，逐步發展出「Total Home Furniture」全屋整合概念，透過一致的設計語彙，串聯廚房、餐廳、客廳、更衣室及臥房等生活場域，讓整體在材質、五金、色彩與空間配置上相互呼應，並依據不同地區、不同屋主的生活需求提供個人化規劃，打造兼具設計美感與實用機能的完整居家空間。

哥倫比尼集團總裁兼首席設計長Emanuel Colombini表示，集團自1965年於聖馬利諾創立，最初為羅馬涅海岸沿線的飯店供應家具，1990年代開始擴大製造業務，並於陸續收購Febal Casa、Bontemp、Snaidero。如今，已是義大利領先的家具集團之一，擁有高度整合的生產體系，兼具卓越的工業化性價比與精準的排程掌控。

同時，品牌落實循環經濟原則，全面採用循環再利用的環保生態板材，不僅通過ISO 14001與ISO 9001國際驗證，更獲得FSC®國際森林認證，確保為消費者打造兼具綠色永續與生活安全的高標準健康環境。

他指出，「Febal Casa不僅是集團旗下重要品牌，更肩負將義大利設計美學與製造實力推向國際市場的角色，此次插旗台灣，正是集團深化亞洲市場布局的重要一步」。

在美學底蘊上，Febal Casa歷年來屢次攜手世界級建築師、設計師展開跨界合作。其中指標力作「ONDA」系列，攜手傳奇建築師札哈·哈蒂創立的ZHA共同開發，汲取亞得里亞海波浪為靈感，結合專利的金屬效果背漆熱熔玻璃工藝，將充滿生命力的流體雕塑線條融入中島廚房與邊櫃設計，打破傳統家具的靜態框架。

此外，品牌亦攜手解構主義建築大師丹尼爾・里伯斯金，推出「Capsule LIBESKIND022」系列。將其擅長的立體幾何語彙，融入家具設計，透過富有層次的門板紋理與光影變化，讓表面隨光線照射角度呈現不同的視覺效果，將前衛建築美學轉化為兼具藝術感與實用機能，展現Febal Casa跨界設計與工藝的創新實力。

李清奇表示，Febal Casa自2024年起開始於亞洲市場布局多處據點，其中台中作為亞洲首座展示中心，這不僅是一處展示家具的場所，更希望成為建築師、室內設計師與消費者交流設計理念、探索不同材質，並為各類空間規劃尋找靈感的平台。

同時，李清奇也期待藉此，與台灣設計產業建立更緊密的連結，讓更多在地消費者能親身感受義大利設計的獨特魅力。

義大利家居品牌Febal Casa進軍亞洲，首座展示中心選址台中七期並於今日開幕。記者宋健生／攝影

「ONDA」系列攜手建築師札哈·哈蒂創立的ZHA共同開發，汲取亞得里亞海波浪為靈感。業者／提供

2026年1至9月六都新屋登記量排名。資料來源：內政部統計月報