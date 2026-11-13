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SCFI運價指數連2跌 11月貨櫃輪逐漸進入淡季
11月開始，貨櫃輪逐漸進入淡季，運價指數連2跌，業界認為是正常情況，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）於13日出爐，指數下跌61.12點至3,572.33點，周跌幅1.68%。
根據最新一期出爐運價，其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,291美元，較前一期下跌34美元，周跌幅1.46%。
遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達7,111美元，較前一期下跌270美元，周跌幅3.65%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達9,387美元，較前一期下跌470美元，周跌幅4.76%。
遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,619美元，較前一期上漲226美元，周漲幅6.66%。
近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌9美元，周跌幅0.77%，遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一周持平；遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周跌33美元。
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