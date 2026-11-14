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企業生日快樂／仲量聯行建立管理標準 拚營運極大化

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

仲量聯行台灣董事總經理侯文信表示，未來幾年是國內企業加速走向全球的關鍵階段，不動產將是牽動企業營運效率、人才競爭與國際布局的關鍵策略；在此轉折點上，仲量聯行台灣將運用自身最大的優勢，協助企業將營運效率極大化。

仲量聯行台灣在台員工人數已突破900人，旗下六個部門中，不僅均質發展，且租賃、顧問部、設施管理部在台市占率都是第一；背後掌舵者侯文信功不可沒，但他指出，雖然AI快速改變企業的工作模式，不過真正建立信任的，仍是人的專業判斷與服務價值。

侯文信強調，在AI掀起的產業革命下，不動產不再是財報上的成本欄位，而是牽動企業營運效率、人才競爭與國際布局的戰略資源，在此關鍵點上，以「顧問思維」為服務核心的仲量聯行台灣，不僅能提供客戶涵蓋房地產全生命周期的完整服務線，更能整合在地專業資源，充分協助國內企業在海外建立一致的管理標準，協助企業營運效率極大化，展現仲量聯行台灣最大的優勢。以下是專訪紀要：

問：仲量聯行台灣最大的優勢為何？

答：仲量聯行台灣目前主要客戶是政府、外商、建商、壽險客戶，又以外商比重超過六成為大宗；我們不以促成單一交易為目標，而是將自身定位為客戶在不動產與資產配置上的長期策略夥伴，從決策源頭即參與其中，提供整合且具前瞻性的解決方案。

仲量聯行台灣最大的優勢，是以「顧問思維」為服務核心，提供涵蓋房地產全生命周期的完整服務線，從購置、開發、租賃、管理到投資與資產優化，協助不同產業客戶在不確定性的市場環境中，更有信心地做出兼顧風險控管與長期價值的關鍵決策。

此外，仲量聯行也將AI與數據深度融入顧問流程，並運用JLL GPT等內部AI工具，協助團隊快速整理資料、分析市場及處理重複性工作，提升決策效率與回應速度，讓顧問能將更多時間投入策略判斷、風險評估與價值創造等高附加價值的專業工作。

問：如何協助客戶突破商辦市場的困境？

答：目前台灣企業面臨租金上漲、建築老化與預算緊縮的三重挑戰，在租金與營運成本上升的壓力下，我們觀察到國內企業轉向高品質辦公空間的 「Flight to Quality」趨勢日益明顯，尤其偏好具備LEED、WELL等綠色認證的辦公空間。

仲量聯行以一站式ESG服務協助客戶，運用數據與AI分析，在決策初期即平衡成本與品質，並結合租賃、設施管理與分階段更新策略，提升坪效、降低能耗，讓不動產由成本負擔轉化為支撐營運與永續發展的關鍵資產。

如今企業追求的不只是辦公空間，而是能吸引人才的工作環境。國際趨勢也已從追求面積，轉向「提升資產使用效率」，關鍵在於「提高每單位空間的價值創造能力」；全球領先企業正導入ABW工作模式（Activity-Based Working），依工作需求配置不同的辦公空間，不再採固定座位制，而是依工作性質提供多元場域，不僅可降低空間需求，也有助提升員工滿意度。

問：如何看待商用市場走向？

答：未來企業的競爭力，不只在產品，也在全球營運能力，企業對外投資不再只是擴點，更重視營運效率、風險分散與永續治理。

許多國際企業早已將設施物業管理交由專業團隊負責，讓企業得以更專注於核心業務發展。如何整合在地專業資源、建立一致的管理標準，不僅是仲量聯行的強項，更是這波企業能否穩健拓展海外市場的關鍵。

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