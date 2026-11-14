企業生日快樂／仲量聯行第一線做起 基本功深厚

出身台南企業家族的侯文信，祖父侯雨利是台灣早期重要企業家，進入家族企業任職一直被外界視為理所當然的「必經之路」；但對他來說，「專業能力受肯定」，那份「成就感」，才是他最在乎的，更是他毅然決然地轉身、投入逾25年在商用不動產的關鍵。

身為台南幫侯家第三代，中興大學地政系畢業後，侯文信赴美攻讀南加大都市計畫碩士，回國第一份歷練是進入台北市政府都發局，隔年進入仲量聯行的前身、「諮群」，從第一線的研究員打下商用不動產與城市發展顧問的深厚基本功，而那顯赫的家族背景，卻與他的工作無任何連結。

別人艷羨的家世，他卻不為所動；「我希望以自身的專業能力被市場認識」，侯文信說；「有時走在城市裡，看到曾參與的建築或區域，感受到台灣這塊寶島的生命力、城市不斷進步的動力，而我們也在其中見證一切、留下痕跡，對我來說，那是最珍貴的記憶」。

侯文信直言，與這塊土地深度的連結，那種無法取代的成就感，成為侯文信持續投入城市發展顧問工作的最大能量。

高鐵車站特定區開發是侯文信投入時間最長、也最具代表性的案件之一。前後近20年的參與，讓他親眼見證桃園、台南等站區從一片空地逐漸發展成兼具住宅、商業與產業功能的新興聚落。

目前國內前十大半導體供應鏈業者中，仲量聯行台灣就囊括七家客戶，侯文信沉穩且專業的給予客戶最佳解決方案；對專業、前瞻、大局規劃，這份執著，讓侯文信團隊在不同階段持續創造價值，與客戶、企業共同成長。