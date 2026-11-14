企業生日快樂／仲量聯行 見證商辦發展足跡

從台灣大型公共開發案、頂級商辦，到近年半導體聚落與綠色辦公空間建設，在台品牌成立滿25周年的的仲量聯行，早已深耕台灣超過46年，是台灣最早的國際商用不動產顧問服務公司之一，近半世紀的陪伴，見證國內不動產半世紀變化和城市發展。

仲量聯行在台的前身、是台灣本土開發諮詢龍頭「諮群」；1980年代，因外商在台設廠，擁有商業不動產專業Know-how、花旗銀行出身的王治平所創立的諮群企業管理顧問成立，並結合理律律師事務所，服務外商客戶；2001年，諮群企業管理顧問為了拿下台北101租賃代表，在提升自身競爭力考量，加上正逢仲量聯行在台布局，雙方一拍即合，合併成為仲量聯行台灣。

仲量聯行台灣董事總經理侯文信表示，當時，台灣大型開發案與商用不動產市場正走向國際化，外商企業對專業顧問服務的需求同步提高，透過整合在地團隊與全球資源，仲量聯行台灣不僅積極爭取包括台北101出租方委任代表等指標性案件，更逐步擴大在台灣金融與大型開發案市場的布局。

抓住產業脈動 專案戰績滿手

仲量聯行台灣成立後，加大協助多家指標性跨國金融機構進行辦公室購置與專案管理。2006年協助交通部民航局、台鐵局完成包括華航園區、台鐵南港車站大樓興建營運招商等多項重大開發案，更同步協助國內知名開發集團取得指標性體育園區BOT案之投資資格。

2007年是仲量聯行台灣另一個擴張關鍵點；侯文信表示，隨著台灣產業從傳統代工走向高科技與半導體產業，商用不動產服務模式也開始轉變，開始出現水平、垂直服務方向拓展。除了成立物業及設施管理部門外，仲量聯行台灣的服務範圍更擴寬至金融、科技及半導體等領域。

侯文信指出，目前全球前十大半導體設備供應商中，已有七家選擇仲量聯行台灣做為長期策略合作夥伴，顯示仲量聯行不僅敏銳的抓住台灣產業變遷的脈動，更獲得半導體相關產業廠商的肯定，2007年不僅獲行政院工程會頒發金擘獎「首屆顧問機構獎」，成為唯一獲獎的外商商仲公司，更曾獲頂尖半導體設備大廠頒發「卓越團隊冠軍獎」，提高在國內科技廊帶的能見度。

此外，仲量聯行台灣更協助民間投資公共建設，將台灣交通建設結合產業開發做商用不動產整體開發經營；侯文信表示，這段時間完成多項商用不動產專案開發，又以2012年交通部高鐵局「桃園高鐵站產業專用區」開發經營案最為指標，成功引進約200億元的投資。

如今，仲量聯行台灣商用不動產開發戰績滿手，不僅一手催生台中娛樂城、台南綠能光電城，更確立新竹縣高鐵站是科技開發區，更是桃園市邁向國際商務城的幕後推手之一。

隨著服務規模不斷擴大，2016年至2021年仲量聯行台灣跟著國內城市發展、企業拓展腳步的變化，同步進入「高速成長期」，員工人數由原本約200人增加至逾500人。

侯文信表示，2020年，當台積電宣布在南台灣擴廠，帶動區域格局變動之際，仲量聯行顧問團隊早已超前部署跟著台灣企業、城市發展擘劃未來藍圖，如北台灣最搶手的台北雙子星捷運聯開案，再到南台灣的半導體重鎮，仲量聯行台灣不僅親自參與，更第一線見證企業、產業布局的足跡和城市轉型的關鍵時機。

優化科技工具 提升決策效率

近年AI與科技應用，加上ESG與淨零議題升溫，仲量聯行台灣更再一次進行內外升級、優化；侯文信指出，以AI科技應用來說，仲量聯行早在2017年就已啟動，當時，全球總部成立創投公司JLL Spark，投資不動產科技新創企業；2019年，再成立 JLL Technology，做為推動AI升級與技術整合的核心。

2023年推出的內部AI工具「JLL GPT」，將全球的市場資料與實務經驗轉化為即時決策支援，目前全球活躍使用員工已超過8萬人，台灣團隊亦已導入顧問服務與專案流程中。

侯文信舉例，如在室內裝修領域，仲量聯行導入AI，協助團隊在規劃初期快速完成空間效能評估與情境分析，不僅讓不動產決策逐漸由經驗導向轉為數據驅動，更使顧問角色從執行者，轉變為企業布局的重要策略夥伴。

除導入AI提升顧問與決策效率，仲量聯行台灣團隊進一步將AI應用延伸至大型建築的節能管理。為協助企業因應電價上漲與減碳的壓力，仲量聯行推出由台灣團隊自主研發的「數據驅動–AI空調智慧化模型」，透過AI演算法與時間序列分析技術，建立建築能源基準，並依據即時與歷史數據，自動調節空調、電梯與照明系統等主要耗能來源，改善傳統仰賴人工操作的管理模式。

侯文信指出，在提升辦公室的能源效率同時，也能改善辦公環境舒適度、提升員工滿意度，且該系統已成功導入國際半導體設備大廠的營運設施，預估每年可節省逾25萬度電、減碳126公噸，投資報酬率達21%，成為仲量聯行將AI與永續管理實際落地的代表案例之一。