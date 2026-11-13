2026台灣精選咖啡可可館開幕 34家莊園展現國產咖啡可可新風貌

為持續推動國產咖啡及可可產業發展，台灣咖啡品質研究策進協會今年與農業部農糧署再度合作，規劃「台灣精選咖啡可可館」，13日於「2026台灣國際咖啡展」正式揭幕。

展館集結全台各地34家優質咖啡與可可莊園，以「從產地到餐桌・島嶼風土・精選滋味」為主題，結合Farm to Table（從農場到餐桌）及Tree to Bar（從可可樹到巧克力）的理念，邀請民眾透過一杯咖啡、一口巧克力，感受台灣農業的多元風土與職人精神。

據統計，國產咖啡目前種植面積約1,200公頃，年產量約900公噸，因台灣具有優異地理環境與氣候條件，加上農民持續精進栽培及後製技術，所呈現的咖啡風味獨具特色，品質已具備與國際精品咖啡市場接軌的實力。

國產可可則是近年備受矚目的新興作物，國內栽培面積已超過100公頃，逐步發展出具地方特色的可可莊園及巧克力品牌，國產巧克力更在國際評鑑屢獲佳績，展現台灣農產加工與品牌發展的潛力。

為提升國產咖啡及可可的市場能見度，今年台灣咖啡品質研究策進協會再與農糧署合作，於國內指標性咖啡展會設置「台灣精選咖啡可可館」，精選全台28家咖啡莊園及6家可可業者共同展出。

展館除提供多元產品展售與品飲體驗，也結合農業部茶及飲料作物改良場「台灣咖啡分類分級制度（TCAGs）」，並安排咖啡莊園與職人講座分享，帶領消費者從產地、品種、栽培管理、後製處理到沖煮品飲，深入認識國產咖啡與可可。

台灣精選咖啡可可館於2026台灣國際咖啡展，展期自11月13日至16日，展覽地點為台北南港展覽館1館4樓M308、M402展區，開幕典禮邀請到農業部農糧署陳立儀主任秘書、台灣咖啡協會吳怡玲理事長、台灣可可與巧克力產業協會張翠蘭理事長、台灣咖啡品質研究策進協會林言謙理事，以及農糧署北、中、南、東區分署等長官貴賓共襄盛舉。