台灣金聯首件公辦都更案「文山靜」簽約 預計創造14億元資產價值

新北市首件位於台北市的跨市公辦都更案「文山靜」13日舉辦簽約典禮，得標人台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍與新北市住宅及都市更新中心代理執行長林士森，代表雙方完成都市更新事業出資契約簽署，並宣布「文山靜」公辦都更案正式啟動。

本案預估投入新台幣7.5億元，規劃興建地上14層、地下2層純住家集合住宅，總樓地板面積約1,700坪，最快民國122年即可完工，可望創造新台幣14億元以上資產價值。

宮文萍表示，「文山靜」公辦都更案為台灣金聯第一件公辦都更的代表作，基地位於台北市文山區萬盛街、萬盛街166巷及文山森林公園所圍街廓，基地面積約377坪，興建總樓地板面積約1,700坪。基地銜接羅斯福路捷運軸線，可串連公館、新店與木柵生活圈，交通條件便利，周邊生活機能成熟；並鄰近武功國小、民族實驗國中等學區，東、南側緊鄰文山森林公園，亦鄰近景美運動公園，具備住宅發展與綠意生活兼具的區位優勢。

後續將配合新北市住都中心辦理公聽會、選配、計畫送審、拆遷安置、營建及權利變換分配等作業，台灣金聯將以自有房源及包租代管房源，提供現有住戶承租安置，確保住戶過渡期間居住安全穩定。

為回應「文山靜」鄰近自然環境特色，宮文萍指出，台灣金聯已規劃整棟建物取得綠建築黃金級、智慧建築銀級等雙重國家級認證，並導入建築能效評估（BERS）1+級、田園綠屋頂、無障礙環境、低衝擊開發（LID）、減碳建築標章第二級、生態滯留及雨水貯集滯洪等設計。

另就坡地開發條件，考量鄰近山坡，採用「半逆打工法」，最大程度控制緊臨山坡地側地盤與擋水壁，確保結構與鄰房安全性；「梯田式擋土與土方現地平衡」之創意設計，減少土方外運碳排及鄰里交通衝擊，亦將邊坡與結構安全、排水、施工監測及鄰房安全納入專案管理，並規劃導入BIM及施工安全監測機制，以科技管理降低特殊地形的開發風險。