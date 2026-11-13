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冒用名義稱異常訂單！鼎泰豐驚傳資安事件 顧客個資恐外洩

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冒用名義稱異常訂單！鼎泰豐傳資安事件 顧客個資恐外洩

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
鼎泰豐近日向顧客發出通知，指出近日有不明人士冒用名義，利用顧客過往訂購資訊寄送詐騙郵件，以「異常訂單」為由，誘導顧客加入假冒的LINE客服。聯合報系資料照
鼎泰豐近日向顧客發出通知，指出近日有不明人士冒用名義，利用顧客過往訂購資訊寄送詐騙郵件，以「異常訂單」為由，誘導顧客加入假冒的LINE客服。聯合報系資料照

鼎泰豐近日向顧客發出通知，指出近日有不明人士冒用鼎泰豐名義，利用顧客過往訂購資訊寄送詐騙郵件，以「異常訂單」為由，誘導顧客加入假冒的LINE客服。經初步查核，事件可能涉及鼎泰豐購物網顧客的姓名、電話、電子郵件及地址等個人資料遭不當取得，目前已關閉受駭伺服器、修補漏洞，並向警方報案。

鼎泰豐表示，近日發現不明人士利用顧客過往訂購日期、商品名稱及配送資訊，製作看似真實的訂單郵件，藉此誘導顧客聯繫假冒客服，增加民眾受騙風險。

針對此次事件，鼎泰豐已啟動資安事件應變機制，採取關閉受駭伺服器、修補系統漏洞及阻斷異常連線等措施，同時向警方報案，並發布防詐提醒。

鼎泰豐指出，經查核，本次事件可能涉及顧客過去在鼎泰豐購物網提供的姓名、聯絡電話、電子郵件及地址等個人資料遭不當取得，但不包含信用卡卡號、信用卡安全碼及帳號登入密碼。

鼎泰豐提醒，詐騙人士可能掌握顧客過往訂單資訊，讓假冒郵件更具真實性。民眾收到相關郵件時，切勿點擊不明連結、開啟附件，或加入郵件提供的LINE客服帳號。

鼎泰豐強調，官方不會要求顧客提供銀行帳戶密碼、信用卡安全碼或簡訊驗證碼，也不會要求操作ATM或透過轉帳取消訂單。此次資安事件的正式通知信不會附帶任何附件及聯絡方式，民眾應提高警覺。

若顧客已與可疑客服聯繫，或提供金融資訊、進行轉帳，鼎泰豐建議立即聯繫往來銀行，並撥打165反詐騙專線。

鼎泰豐對此次事件造成顧客疑慮與不安表達歉意，強調將持續強化資訊安全管理及相關改善措施，維護顧客個資安全與信任。

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