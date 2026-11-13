聽新聞
0:00 / 0:00
冒用名義稱異常訂單！鼎泰豐傳資安事件 顧客個資恐外洩
鼎泰豐近日向顧客發出通知，指出近日有不明人士冒用鼎泰豐名義，利用顧客過往訂購資訊寄送詐騙郵件，以「異常訂單」為由，誘導顧客加入假冒的LINE客服。經初步查核，事件可能涉及鼎泰豐購物網顧客的姓名、電話、電子郵件及地址等個人資料遭不當取得，目前已關閉受駭伺服器、修補漏洞，並向警方報案。
鼎泰豐表示，近日發現不明人士利用顧客過往訂購日期、商品名稱及配送資訊，製作看似真實的訂單郵件，藉此誘導顧客聯繫假冒客服，增加民眾受騙風險。
針對此次事件，鼎泰豐已啟動資安事件應變機制，採取關閉受駭伺服器、修補系統漏洞及阻斷異常連線等措施，同時向警方報案，並發布防詐提醒。
鼎泰豐指出，經查核，本次事件可能涉及顧客過去在鼎泰豐購物網提供的姓名、聯絡電話、電子郵件及地址等個人資料遭不當取得，但不包含信用卡卡號、信用卡安全碼及帳號登入密碼。
鼎泰豐提醒，詐騙人士可能掌握顧客過往訂單資訊，讓假冒郵件更具真實性。民眾收到相關郵件時，切勿點擊不明連結、開啟附件，或加入郵件提供的LINE客服帳號。
鼎泰豐強調，官方不會要求顧客提供銀行帳戶密碼、信用卡安全碼或簡訊驗證碼，也不會要求操作ATM或透過轉帳取消訂單。此次資安事件的正式通知信不會附帶任何附件及聯絡方式，民眾應提高警覺。
若顧客已與可疑客服聯繫，或提供金融資訊、進行轉帳，鼎泰豐建議立即聯繫往來銀行，並撥打165反詐騙專線。
鼎泰豐對此次事件造成顧客疑慮與不安表達歉意，強調將持續強化資訊安全管理及相關改善措施，維護顧客個資安全與信任。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。