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華紙27.8億出售觀音廠 處分利益13.3億、全年獲利有望翻身
華紙（1905）13日公告，董事會通過以27.8億元出售桃園觀音廠全部土地及建物予元太科技（8069），預計處分利益約13.3億元，將於今年第4季認列，可望挹注單季獲利。由於華紙前三季稅後淨損達11.50億元，這筆處分利益有利全年轉盈。
華紙觀音廠目前主要生產膠帶相關產品，占整體產能僅3%，元太原先已承租部分廠區作為生產據點。華紙表示，出售後將先向元太回租部分廠房及土地，維持既有生產，後續評估將相關產能移往久堂廠，觀音廠未來則將轉為元太的生產基地。
華紙指出，此次出售觀音廠土地面積約7,973.63坪，建物面積約9,938.3坪，土地每坪交易價格25.7萬元，建物及附屬設備交易金額約7.31億元，交易總價27.8億元，主要目的為活化公司資產、強化財務結構及提升營運綜效。
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