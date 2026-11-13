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跨域開創產業新視野 無動力飛行運動舉行研討會

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
日本APPI講師Okada Naohisa分享國際飛行安全管理及飛行傘推廣經驗，並進行現場實務解說。運動部／提供
日本APPI講師Okada Naohisa分享國際飛行安全管理及飛行傘推廣經驗，並進行現場實務解說。運動部／提供

為推動無動力飛行運動載飛體驗與飛旅品牌產業化，運動部全民運動署13日舉辦「2026年無動力飛行運動業知能研討會」。此次研討會以「品牌行銷、旅遊體驗及永續營運」為主軸，邀請國際飛行傘教育認證機構講師、媒體影音團隊、產官學代表及專業人員齊聚一堂，進行經驗分享與專業座談。

此次研討會包括六場專題分享。

開場由國際滑翔飛行員與教練協會(譯名)日本APPI（Association of Paragliding Pilots and Instructors）講師Okada Naohisa以「APPI介紹及飛行安全推廣經驗分享」為題，說明APPI國際教育與認證體系、SIV安全培訓機制、飛行場安全管理SOP、教練專業倫理及飛行傘推廣經驗。

接續邀請台東縣政府觀光發展處卜敏正處長分享「飛行運動對地方觀光效益之影響與整體規劃」，介紹如何整合空域與自然景觀，結合飛行傘與熱氣球等空域運動推展在地觀光。

運動攝影方面，則由野象映畫有限公司楊承學導演以「空中視覺影響：無動力飛行運動影音拍攝實務」為題，分享空中動態拍攝技術與視覺故事呈現手法，並探討如何運用高質感影音創造社群平台擴散效益。

《旅讀》雜誌企劃編輯曾令愉接續以「文字的力量：從媒體報導看無動力飛行運動的品牌故事與觀光吸引力」為題，從採訪業者的觀察出發，說明如何透過文案降低消費者對極限運動的恐懼，將飛行體驗轉化為兼具文化深度與旅遊價值的品牌故事。

經濟部商業發展署從品牌研發與永續營運面向切入，由中國生產力中心劉鎮瑋助理管理師主講「服務業創新研發計畫（SIIR）申請實務與資源解析」，鼓勵業者如何結合智慧化、低碳化及營運模式創新提出經費補助申請。

曾獲SIIR補助的台灣鐵人三項股份有限公司總經理鄭世奇，則分享如何撰寫計畫書、整合跨界資源及核銷獲補助經費。

全民運動署表示，無動力飛行運動兼具冒險體驗與觀光旅遊吸引力，近年隨著各地飛行場域合法化與制度化，已成為推動地方特色觀光旅遊與戶外休閒運動的重要元素。

全民運動署未來將持續透過政策輔導，協助相關業者整合發展飛行安全、載飛體驗、遊程創新、品牌研發與永續營運，讓無動力飛行運動成為台灣運動觀光產業的新亮點。

運動 飛行傘 飛行員

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