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王品旗下西堤撐不住成本壓力 套餐漲價4.3%每客貴30元
王品（2727）集團旗下連鎖西餐品牌西堤牛排調漲套餐價格，經典套餐由原本698元調升至728元，每客漲價30元，漲幅4.3%，服務費另計。王品集團表示，主要因應食材、人事等各項營運成本持續攀升，透過價格調整兼顧餐飲品質與營運效益。
王品集團指出，近年食材、人事等成本不斷墊高，對餐飲業經營形成壓力，西堤此次調整經典套餐售價，對於訂位顧客也會清楚說明價格異動，讓消費者事先掌握相關資訊。
王品集團表示，面對營運成本上升，未來仍將積極透過供應鏈採購及管理優化，提升營運效率，在維持顧客用餐體驗的同時，尋求服務品質與營運成本之間的平衡。
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