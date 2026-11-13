王品旗下西堤撐不住成本壓力 套餐漲價4.3%每客貴30元

萬海（2615）董座陳柏廷今（13）日表示，海運市場從2020年以來，已從無序進入有序，再加上油價高漲、塞港、缺艙、缺船與地緣政治的種種問題，實際影響運量的供應，可以預期未來二年都是不錯的市場。萬油過去這段時間持續投資購買船舶，配息比例相對較小，也是為了長期公司市值的最大化，因此還將繼續購買船舶，並以大型船舶為主。

2026-11-13 13:42