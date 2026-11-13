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大同智能台中南興公園光電球場啟用 年發電量逾111萬度

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同集團旗下大同智能子公司尚新能源承作的台中南興公園光電風雨球場13日舉行剪綵揭幕儀式，球場屋頂兼具遮陽避雨與發電功能，預估年發電量逾111萬度。公司／提供
大同集團旗下大同智能子公司尚新能源承作的台中南興公園光電風雨球場13日舉行剪綵揭幕儀式，球場屋頂兼具遮陽避雨與發電功能，預估年發電量逾111萬度。公司／提供

大同（2371）集團旗下大同智能持續深化台中再生能源布局，由子公司尚新能源承作的「台中南興公園光電風雨球場」於上月底完工，並於13日舉行揭幕儀式。

大同智能表示，目前在台中持有太陽光電案場容量達57.427MWp，積極串聯在地發電與企業綠電需求，推動「在地發電、在地使用」，展現從綠能建置到企業供電的整合實力。

大同智能指出，南興公園光電風雨球場結合太陽光電與公共運動空間，提供市民遮陽避雨的環境，並與園內落羽松景觀相互融合。該球場建置容量為849.42kWp，預估年發電量可達111.25萬度、年減碳約551公噸，相當於1.43座大安森林公園一年的碳吸收量，讓綠能發電融入市民日常生活。

大同智能進一步表示，公司深耕台中綠能市場，除持續推動光電案場建置與維運，也積極拓展企業綠電轉供服務。目前在地轉供客戶涵蓋國內半導體大廠、汽車銷售、紡織及金融等產業，協助企業取得再生能源，串聯區域綠電供需，促進在地綠電使用，提升產業永續競爭力。

針對未來規劃，大同智能強調，面對企業持續成長的綠電需求，將積極評估收購既有太陽光電案場及擴大綠電採購的可行性，強化長期綠電供應能力，並整合表後儲能、智慧能源管理及微電網等服務，提供從綠電取得到智慧用能的一站式能源解決方案，持續發揮集團電力與能源整合優勢，深化全台綠能布局。

台中 大同 光電

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