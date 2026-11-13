大同智能台中南興公園光電球場啟用 年發電量逾111萬度

大同（2371）集團旗下大同智能持續深化台中再生能源布局，由子公司尚新能源承作的「台中南興公園光電風雨球場」於上月底完工，並於13日舉行揭幕儀式。

大同智能表示，目前在台中持有太陽光電案場容量達57.427MWp，積極串聯在地發電與企業綠電需求，推動「在地發電、在地使用」，展現從綠能建置到企業供電的整合實力。

大同智能指出，南興公園光電風雨球場結合太陽光電與公共運動空間，提供市民遮陽避雨的環境，並與園內落羽松景觀相互融合。該球場建置容量為849.42kWp，預估年發電量可達111.25萬度、年減碳約551公噸，相當於1.43座大安森林公園一年的碳吸收量，讓綠能發電融入市民日常生活。

大同智能進一步表示，公司深耕台中綠能市場，除持續推動光電案場建置與維運，也積極拓展企業綠電轉供服務。目前在地轉供客戶涵蓋國內半導體大廠、汽車銷售、紡織及金融等產業，協助企業取得再生能源，串聯區域綠電供需，促進在地綠電使用，提升產業永續競爭力。

針對未來規劃，大同智能強調，面對企業持續成長的綠電需求，將積極評估收購既有太陽光電案場及擴大綠電採購的可行性，強化長期綠電供應能力，並整合表後儲能、智慧能源管理及微電網等服務，提供從綠電取得到智慧用能的一站式能源解決方案，持續發揮集團電力與能源整合優勢，深化全台綠能布局。