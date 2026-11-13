黃仁勳辭CEO 台驊：空運影響有限、台韓日利多不變

黃仁勳辭去輝達執行長（CEO）職務，是否影響AI發展與空運表現，貨攬業者台驊控股總經理顏益財表示，投資市場對此已「利空出盡」，不過AI發展步調可能放緩，但長期趨勢不變，對空運影響有限，AI對台灣、韓國、日本仍是重要利多。

黃仁勳辭去人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長等職務，引起產業關注。貨攬業者台驊控股今天舉行法人說明會，總經理顏益財表示，黃仁勳辭去輝達執行長，短期可能牽動AI概念股情緒，但市場對此利空已有部分反映，目前算是利空出盡。

他認為，真正影響AI產業後續發展的關鍵，在於美中科技角力及輝達晶片能否持續銷往中國。隨著AI發展更加重視資安，產業成長步調可能放緩，市場也可能下修相關企業本益比，但AI趨勢仍將持續。

顏益財表示，「國安疑慮是最大問題」，輝達晶片能否持續銷往中國，才是影響AI產業的重要因素，未來AI產業將更重視資安，發展速度可能稍微放緩，不見得如黃仁勳過去預期般樂觀，但整體趨勢仍會向前，資本市場則可能面臨本益比下修。

他認為，這個事件對空運影響有限，AI需求持續成長，對台灣、韓國、日本仍是重要利多；台驊也持續加碼空運投資，布局AI供應鏈帶動的物流需求。

展望明年上半年，顏益財表示，可能不會像今年第3、4季那麼好，運力明年雖然變多，但也不會悲觀，來自有效運力會被地緣政治風險、氣候天災和罷工示威、塞港、環保等變數稀釋。