聯上集團斥資32億打造凹子底地標13日啟用 口碑形象更上層樓

聯上（4113）集團斥資32億元打造的高雄凹子底立體停車場、商場複合地標13日啟用，由於基地位於農16蛋黃區，將提供1,700個汽機車位，商場預計2027年第3季開幕，全案帶動港都高雄核心地帶繁榮，聯上集團企業口碑與形象更上層樓。

聯上董事長蘇永義說，為了地方繁榮，他做很多投資規劃幾乎都不計成本，只要對都會、對大眾有利就去做。

蘇永義表示，以凹子底立體停車場為例，整體投資金額從原本20億元增加至32億元，追加12億元，就為了在農16蛋黃區商圈再添一座複合式商業地標，「這個的金額會不會賺錢」？他自己都很懷疑。

凹子底立體停車場位於凹子底森林公園旁，為高雄市「停35用地BOT案」，由聯上集團投資興建，規劃地上8層、地下4層，總樓地板面積約1.68萬坪，2021年1月動工，歷經近6年施工，停車場13日正式啟用。

全案提供600席汽車停車位、1,100席機車停車位，合計1,700席，並結合商場、A級商辦、24小時圖書館及行政服務空間，將原本的停車場用地轉型為複合式大樓，讓民眾未來可在同一棟建築內完成停車、購物及洽公。

高雄市副市長林欽榮表示，該案位於農16成熟住宅生活圈，周邊串聯捷運紅線凹子底站與輕軌愛河之心站，透過BOT模式引進民間資源投入公共建設，提升公有土地使用效益，並整合停車、行政服務、圖書館及商業空間，完善周邊生活機能。

其中，商場預計2027年第3季開幕，A級商辦目前持續招商中，辦公空間戶數尚未對外公開，蘇永義透露：「A辦已有國際級業者進駐，租金也站上2000元 。」此外，鼓山戶政事務所、警察局交通警察大隊及高雄市立圖書館等公部門單位，也將陸續進駐大樓，整合行政、文化與商業機能，提供居民更多元的公共服務。