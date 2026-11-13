拿坡里披薩下殺49折 大披薩199元、炸雞209元限時10天

拿坡里披薩11月「月月慶」優惠13日開跑，至11月22日止，連續10天推出多項餐點優惠，其中大披薩經典口味從原價390元降至199元，現省191元，折扣約49折；6塊炸雞或烤雞特價209元，原味蛋塔6入也只要199元，搶攻周末聚餐及外帶商機。

拿坡里表示，此次月月慶涵蓋披薩、炸雞、烤雞及蛋塔等人氣商品，其中大披薩經典口味任選199元，消費者另可加價100元升級新品披薩，包括「韓風橘香辣雞披薩」及「韓式魚板派對披薩」，以韓式風味吸引消費者嘗鮮。

炸雞優惠方面，6塊炸雞或烤雞原價390元，活動期間特價209元，現省181元，約54折。選購6塊炸雞還可加價30元升級炸雞腿桶，以239元享有6塊炸雞腿，提供家庭及多人聚餐更多選擇。

甜點部分，拿坡里同步推出全新「橙香蛋塔」，以橙香結合蛋奶內餡及酥脆塔皮，6入原價300元，優惠價229元；經典原味蛋塔6入則從270元降至199元，兩款蛋塔同步搶攻下午茶及餐後甜點市場。

拿坡里指出，本次月月慶活動自11月13日至22日，適用門市內用及外帶，不適用外送服務，西湖店亦不參與活動，消費者可依需求選購。