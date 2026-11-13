快訊

U23世界盃／林佾葳連2次國際賽壓制南韓 韓媒感嘆：再次成為剋星

網友指控千萬存款被消失、遭討債 華南銀行澄清：與事實有出入

國泰金下午4點半召開重訊記者會 說明關係人交易

浩鼎ADC新藥授權國際大廠諾華簽約金3000萬美元 潛在價值逾20億美元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
藥物示意圖。圖/AI生成
藥物示意圖。圖/AI生成

浩鼎（4174）13日宣布，與全球領航藥廠諾華（Novartis Pharma AG）簽署合作暨授權協議，將運用浩鼎多項專有抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugate, ADC）平台技術，開發搭載新型藥物載荷（payload）的次世代ADC藥物。

依據協議，浩鼎將獲得3,000萬美元（約新台幣9.8億元）的簽約金，並有機會依後續研發、法規核准及商業化進展取得階段性里程碑付款，總潛在交易價值超過20億美元。此外，浩鼎亦有權就雙方合作產生的授權產品，依其淨銷售額收取分潤權利金。

根據協議，諾華將針對特定且尚未公開的藥物載荷，取得浩鼎相關ADC平台技術、專利及專業技術知識的全球獨家授權。同時，於此次的合作，浩鼎將評估結合諾華藥物載荷的新型連接子（linker）技術。此外，諾華亦享有選擇權（Option），未來可將合作範圍擴展至其他新型藥物載荷類別。

此次合作是浩鼎發展的重要里程碑，彰顯其差異化ADC技術平台的價值，並反映浩鼎自主研發的GlycOBI、EndoSymeOBI、HYPrOBI 及GlycOBI DUO等專利技術所具備的發展潛力，亦有助於浩鼎透過策略合作，擴大ADC技術在全球的應用。

浩鼎代理執行長陳雅琪表示：「我們很高興能與諾華達成此次合作。諾華是全球創新癌症藥物研發的領航藥廠，擁有豐富的藥物開發資源與商業化能力。此次合作反映浩鼎專有ADC技術在科學研究與商業應用上的發展潛力，以及差異化技術平台的價值。透過結合浩鼎的ADC技術專長與諾華的資源及優勢，雙方期盼共同推動次世代創新療法的開發，為癌症病人帶來更具實質效益的治療選擇。」

諾華生物醫學研究部腫瘤領域全球主管Shiva Malek表示：「結合浩鼎在抗體藥物複合體領域的專業技術，開發搭載新型藥物載荷的潛力ADC藥物，是諾華ADC腫瘤藥物研發策略的重要一環。此次合作將有助於我們持續開發創新療法，並為病人拓展更多潛在的治療選擇。」

浩鼎 平台 藥物

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

浩鼎明日暫停交易 ADC藥物授權有譜？

順藥法說會／揭2.0轉型策略 啟動三大新成長引擎

英國代表團登台灣太空年會 「台英太空產業地圖」串連台英太空產業鏈

日月光砸2.9億導入 AI 電子鼻 強化先進封裝良率、智慧製造再升級

相關新聞

萬海董座看未來二年：海運市場從無序到有序…市場運價都會不錯

萬海（2615）董座陳柏廷今（13）日表示，海運市場從2020年以來，已從無序進入有序，再加上油價高漲、塞港、缺艙、缺船與地緣政治的種種問題，實際影響運量的供應，可以預期未來二年都是不錯的市場。萬油過去這段時間持續投資購買船舶，配息比例相對較小，也是為了長期公司市值的最大化，因此還將繼續購買船舶，並以大型船舶為主。

浩鼎ADC新藥授權國際大廠諾華簽約金3000萬美元 潛在價值逾20億美元

浩鼎（4174）13日宣布，與全球領航藥廠諾華（Novartis Pharma AG）簽署合作暨授權協議，將運用浩鼎多項專有抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugate, ADC）平台技術，開發搭載新型藥物載荷（payload）的次世代ADC藥物。

王品集團2027年菜提前開搶！三大品牌出招 早鳥優惠最低1,699元

農曆春節年菜商機提前開打，王品（2727）集團旗下「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田 PUTIEN」推出2027年外帶熱年菜，主打除夕當天現做、現領，兩大套組售價6,988元起，11月17日上午10時開放預購。此外，「王品嚴選」攜手曾任總統國宴團隊主廚的林德賢，推出四大冷凍年菜套組，搶攻不同家庭規模及年節送禮需求。

上洋搶攻精品咖啡商機 攜Duralex亮相咖啡展秀80周年彩盒

上洋產業（6728）積極拓展生活美學與商用通路版圖，旗下代理的法國經典玻璃杯品牌Duralex 13日起至16日在「2026臺灣國際咖啡展」展出80週年限定Picardie經典彩色禮盒，並首度針對咖啡店業者推出「店內販售專案」。

台灣金聯首件公辦都更案「文山靜」正式簽約 創造14億元資產價值

新北市首件位於台北市的跨市公辦都更案「文山靜」13日舉辦簽約典禮，得標人台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍與新北市住宅及都市更新中心代理執行長林士森，代表雙方完成都市更新事業出資契約簽署，並宣布「文山靜」公辦都更案正式啟動，重建工作邁入新篇章。本案預估投入7.5億元，規劃興建地上14層、地下2層純住家集合住宅，總樓地板面積約1,700坪，最快民國122年完工，可望創造14億元以上資產價值。

順藥法說會／揭2.0轉型策略 啟動三大新成長引擎

順天醫藥（6535）13日於法人說明會揭示「順藥2.0」策略，將精簡資產、集中資源，以中風新藥LT3001為核心推進關鍵臨床試驗，並布局in-vivo CAR-T與次世代基因編輯兩大前沿平台。公司將轉向結合臨床開發、技術授權與國際合作的多元價值創造模式，啟動三大新成長引擎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。