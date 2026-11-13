王品集團2027年菜提前開搶！三大品牌出招 早鳥優惠最低1,699元

農曆春節年菜商機提前開打，王品（2727）集團旗下「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田 PUTIEN」推出2027年外帶熱年菜，主打除夕當天現做、現領，兩大套組售價6,988元起，11月17日上午10時開放預購。此外，「王品嚴選」攜手曾任總統國宴團隊主廚的林德賢，推出四大冷凍年菜套組，搶攻不同家庭規模及年節送禮需求。

王品表示，今年中餐品牌以「厚功鉅獻」為主題，推出兩大熱年菜套組，鎖定重視現做料理的家庭客群，透過不同人數與菜色組合，提供消費者多元選擇。

其中，享鴨推出「金鴨御享盛聚宴」，售價7,988元，提供8至10人享用，包含琥珀酥皮烤鴨、富貴酒香醉大蝦、鮑魚藥膳燉鴨湯等九道料理。主菜選用花東縱谷櫻桃鴨，經十道工序製作，搭配甜麵醬、花椒鹽及香菜檸檬醬等佐料。

針對小家庭需求，享鴨也在台南市長官邸店及高雄裕誠店限量推出「金鴨雙饗限量雙拼組」，結合琥珀酥皮烤鴨與鮑魚藥膳燉鴨湯，擴大不同家庭客群的選購彈性。

莆田則推出「御膳海陸厚功宴」，售價6,988元，約6至8人份，共有七道料理，包括星耀龍騰海陸盆菜、富貴臨門東坡肋排及御饌清蒸龍虎斑等。

其中，海陸盆菜以整隻龍蝦搭配鮑魚、干貝及排骨酥等食材，並使用老母雞與豬大骨熬煮12小時的湯底。莆田另推出單品「星耀龍騰海陸盆菜」，售價1,988元，各門市限量供應。

除了餐廳現做年菜，王品也透過零售通路布局冷凍年菜市場。「王品嚴選」今年攜手林德賢共同研發「極品滿漢宴」、「海陸富貴宴」、「金牌團圓宴」及「御品蔬食珍宴」四大套組，原價1,999元起，將點櫻紅米糕、荷葉琥珀東坡肉及樹子清蒸龍虎斑等國宴菜色納入年菜組合。

王品表示，冷凍年菜即日起陸續於7-ELEVEN、全家、momo購物網及王品瘋美食購物網販售，藉由超商與電商通路擴大銷售觸角。

為刺激提前預購買氣，王品嚴選推出11月30日前下單享早鳥價1,699元起，結帳輸入指定折扣碼再折300元，並搭配優惠券抽獎及發票登錄活動，吸引消費者提前採購年菜。