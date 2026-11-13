上洋搶攻精品咖啡商機 攜Duralex亮相咖啡展秀80周年彩盒

上洋產業（6728）積極拓展生活美學與商用通路版圖，旗下代理的法國經典玻璃杯品牌Duralex 13日起至16日在「2026臺灣國際咖啡展」展出80週年限定Picardie經典彩色禮盒，並首度針對咖啡店業者推出「店內販售專案」。

上洋看準台灣精品咖啡市場需求，期望透過展場限量開賣限定禮盒，以及協助咖啡館導入店內陳列銷售等B2B與B2C雙軌並進策略，擴大品牌在國內咖啡通路與居家消費市場的滲透率。

上洋指出，過去咖啡館多將Duralex作為店內盛裝飲品的營業用器皿，為深化品牌與咖啡通路的連結，今年首度規劃「店內販售專案」，協助咖啡店業者將經典杯款納入店內商品陳列。

消費者在咖啡館品飲之餘，也能直接在店內選購同款杯具，藉此協助店家創造額外營收，同時加速法式玻璃工藝走入一般民眾的居家日常。

創立於1945年的Duralex堅持100%法國製造，旗下最具代表性的Picardie系列憑藉強化玻璃的耐用特性，以及利於咖啡師展現拉花技藝的寬口圓潤設計，已獲米其林星級餐廳及Woolloomooloo、幻猻家珈琲、BREAD, ESPRESSO &等台灣知名咖啡館採用。

為慶祝品牌80週年，上洋此次在咖啡展特別限量引進Picardie經典彩色四入禮盒，集結玫瑰粉、海水藍、琥珀與綠色四款色系，搶攻收藏與送禮商機。

為提升觀展民眾的互動體驗，上洋在台北南港展覽館1館4樓N225攤位規劃了「免費借杯」服務，提供Picardie系列杯款讓民眾在逛展試飲咖啡時實際感受握感與透明度。

展期現場消費滿300元另享9折優惠，追蹤官方Instagram並於限時動態打卡，則可兌換限量咖啡杯掛繩。

法國經典玻璃杯品牌Duralex於11月13日至16日參與「2026台灣國際咖啡展」，帶來兼具設計美感與實用機能的經典杯款。公司／提供