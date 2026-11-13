順藥法說會／揭2.0轉型策略 啟動三大新成長引擎

順天醫藥（6535）13日於法人說明會揭示「順藥2.0」策略，將精簡資產、集中資源，以中風新藥LT3001為核心推進關鍵臨床試驗，並布局in-vivo CAR-T與次世代基因編輯兩大前沿平台。公司將轉向結合臨床開發、技術授權與國際合作的多元價值創造模式，啟動三大新成長引擎。

針對各界高度關注的LT3001機制驗證，以10人為目標的206探索性影像試驗已順利完成首位受試者入組。初步影像結果符合團隊預期，為LT3001的創新溶栓機轉提供了首例真實世界數據。公司目前正加速推進後續收案，為求嚴謹，預計累積更多臨床數據後，再一併對外詳細說明。

與上海醫藥合作的中國二／三期無縫橋接207試驗目前已啟動收案，聚焦發病24小時內、未接受靜脈溶栓或取栓治療的失能中風患者，第二期預計收案300人。目前30家目標中心已有28家通過倫理審查、19家啟動，累計2人入組。此外，針對取栓後併用LT3001的治療策略，203試驗Part A已完成並展現良好安全性，下一步計畫於2027開展多劑量對照試驗以拓展適用族群。

第二個新成長引擎是細胞治療，順藥引進p40 裝甲（Armor）技術，利用腫瘤抗原活化後的T細胞自有p19，補入p40形成IL-23訊號，此安全鎖模式可選擇性強化T細胞，增加安全性。動物實驗結果顯示，針對不同癌種，p40裝甲可有效突破技術瓶頸，具備平台化潛力。

順藥授權p40技術專利，採「IP分靶點授權、輕資本」策略，不自建細胞製造或全面承擔臨床開發。初期計畫將少數靶點分別授權予不同的CAR-T開發商，藉合作方推進產品與累積臨床驗證數據。目前已有多家CAR-T開發商積極接洽。順藥將利用分靶點授權、再授權分潤及後續平台交易，逐步放大智慧財產價值。

第三新成長引擎是基因編輯。公司藉由引正基因全球領先之技術優勢，積極布局次世代CRISPR基因編輯。CRISPR技術經過數十年的演進，已從單點基因敲除、取代演變到可實現大片段的基因置換。順藥將與引正基因啟動深度合作，將長期以來在中樞神經領域中累積的開發知識，結合引正基因的新一代基因編輯技術，探索在罕病中的治療潛力。

雙方規劃今年完成疾病與靶點篩選，明年推進動物概念驗證，藉早期有效性與遞送可行性數據提高資產成熟度，進而尋求國際授權或共同開發。