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台灣實體互聯網聯盟成立 拚物流資源共享、低碳轉型

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
商業發展署署長蘇文玲(左5)與桃園市經發局局長張誠(右5)見證物流產業相關公協會攜手成立台灣實體網際網路聯盟。經濟部商業發展署／提供
商業發展署署長蘇文玲(左5)與桃園市經發局局長張誠(右5)見證物流產業相關公協會攜手成立台灣實體網際網路聯盟。經濟部商業發展署／提供

因應全球供應鏈重組、勞動力短缺及淨零轉型挑戰，經濟部加速推動物流產業標準化及資源共享。經濟部商業發展署13日攜手桃園市政府舉辦「物流標準與共同化」專家座談會，會中國內物流業者及公協會共同成立「台灣實體互聯網聯盟」，將從物流容器標準化、儲運資源共享及跨業合作商業模式等三大方向著手，提升國內物流產業競爭力。

本座談會由由商業署署長蘇文玲與桃園市經濟發展局局長張誠共同主持。蘇文玲表示，物流服務是產業發展的關鍵基礎設施，商業署近年來積極推動「智慧物流國際鏈結」及「物流資材循環發展」等計畫，核心目標就是要藉由儲運互聯服務模式與技術，促進物流資源與資訊的跨業共享，提升我國物流產業效率。

蘇文玲指出，現階段，已委託工研院服科中心團隊輔導業者運用供應鏈訂單履行（Supply chain Order Fulfillment, SCOF）平台，讓生產端、物流端和銷售端能即時共享訂單、運輸與倉儲資訊。同時，也持續推動以統一規格的「循環物流箱」來取代傳統的一次性紙箱，協助企業達成ESG減碳目標。

面對全球供應鏈重組、勞動力短缺及淨零碳排等嚴峻挑戰，商業署表示，美國、歐盟、日本等已陸續透過第三方協同組織推動實體互聯網（Physical Internet, PI）標準、共用容器與共同輸配送體系。在今年6月於法國舉辦的「第12屆國際實體互聯網會議（IPIC 2026）」中，各國專家亦明確指出，實體互聯網已經從過去的學術理論，正式向全球產業共識邁進。

商業署說明，實體互聯網（PI）是透過物聯網（IoT）、人工智慧（AI）與大數據分析，以及應用標準化、模組化和網路連接等原則，創造一個更有效率、更永續的實體貨物運送系統，目標是減少運輸和倉儲行業的浪費及能源消耗，以及提高供應鏈的速度和可靠性，被國際視為解決物流碳排與效率瓶頸的解決方案。

商業署表示，今日會中也由國內物流業者與公協會共同成立「臺灣實體互聯網聯盟」，透過匯聚政府、產業與學術界專業力量，共同研討物流容器/載具（棧板、物流籃）標準化、PI物流儲運共同化（資訊共通、資源共享）、跨業合作商業模式等議題，並集結業者共同規劃、討論及試行，預期將逐步促進物流資源共享的實踐，引領企業邁向高效、低碳的新物流時代。

物流 互聯網 經濟部

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