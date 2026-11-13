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萬海董座看未來二年：海運市場從無序到有序…市場運價都會不錯

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
萬海董事長陳柏廷說：配息比例較低是為了長期公司市值最大化。記者邱馨儀／攝影
萬海董事長陳柏廷說：配息比例較低是為了長期公司市值最大化。記者邱馨儀／攝影

萬海（2615）董座陳柏廷今（13）日表示，海運市場從2020年以來，已從無序進入有序，再加上油價高漲、塞港、缺艙、缺船與地緣政治的種種問題，實際影響運量的供應，可以預期未來二年都是不錯的市場。萬油過去這段時間持續投資購買船舶，配息比例相對較小，也是為了長期公司市值的最大化，因此還將繼續購買船舶，並以大型船舶為主。

萬海公司表示，近年航運市場受地緣政治衝突升溫、中東航道與巴拿馬運河通行限制、主要港口壅塞以及供應鏈重組等多重外在變數影響，有效運力供給持續受限，運價維持於相對高檔。面對市場波動與營運成本上升的挑戰，公司發揮深耕亞洲的領導優勢，深化中遠洋航線網絡與專用碼頭布局。持續推動船隊年輕化、彈性航線調度與嚴謹成本控管，展現高度獲利體質與經營韌性。

萬海總經理謝福隆也表示，在整體大環境的影響下，今年第4季海運的運量與運價都比2025年第4季更好，可以預期營收表現將更好。

萬海前三季累計合併營收達 1,361.56 億元，年增 27.28%；累計每股盈餘（EPS）達14.61元，年增 91.23%。最新公布之10月份合併營收亦創下連續 7 個月營收正成長紀錄。

在營收與貨量結構轉型方面，相較於以往高度集中於亞洲區內，目前近洋、中洋及遠洋營收占比呈現均衡分布，提升中遠洋貨量占比，以分散單一市場波動風險。

營運策略：利基市場深耕、船隊資產優化與節能永續，在深化亞洲樞紐、均衡發展中遠洋部分，維持近洋航線高密度、高市占率的傳統優勢，並同步升級北美西岸直達、東地中海、南美西岸及西印度航線，以合理船型配置與彈性調度降低單位航行成本，形成具備韌性的全球航運網絡。

船隊年輕化與高效資產配置部分，截至 2026 年10月，公司自營船隊達 125 艘，總運力提升至 63.3 萬 TEU，且自有船舶比例達到 100%。目前平均船齡降至 8.8 年，遠優於全球同業平均之 14.1 年；2027年預計接收1艘 8,700TEU及11艘 16,000 TEU新船，2028 年至 2030 年間再陸續接收 30 艘新造船（涵蓋 6,000 至 16,000 TEU 級），推動整體船隊跨入百萬 TEU 規模。櫃隊方面，公司目前平均櫃齡僅 4.6 年，優於業界平均之 6.9 年，本月董事會又通過再新造20萬TEU貨櫃，預計至2027年底平均貨櫃櫃齡再降至4.2年。

展望未來，邁入第4季，受惠於亞洲區內傳統旺季、年終節慶備貨與庫存回補需求，市場價量動能仍具支撐；遠洋航線則隨季節淡季略有修正。面對即將召開之 APEC、G20 峰會、中美港口費與關稅後續協商，以及國際海事組織（IMO）淨零法規進程，公司將以高比例自有船、年輕化節能船隊、智慧專用碼頭與穩健財務結構，彈性因應外在挑戰，為全球客戶提供更穩定可靠的運送服務，持續為股東創造長期營運價值。

萬海 運價 市場

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