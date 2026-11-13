桃機旅客成長快、轉機競爭力卻下滑 專家點出關鍵問題

桃園機場旅客量持續成長，轉機競爭力卻未同步提升。國際機場協會（ACI）亞太暨中東區總監Stefano Baronci今（13）日出席桃園機場論壇指出，台灣受惠科技產業需求，客運及貨運表現亮眼，但旅客成長速度已超過直飛航線增加幅度，導致桃園機場今年上半年連結性排名較去年同期下滑，未來如何將旅客需求轉化為新航線及增班機會，將是桃機提升國際樞紐競爭力的重要課題。

Baronci表示，今年受到中東戰事及國際貿易關係緊張影響，航空產業面臨不確定性，但亞太地區客運及貨運仍維持穩定成長。其中，台灣今年前七月客運量成長9.2%、貨運量成長10.4%，在亞太主要航空樞紐中，客運成長速度僅次於香港，貨運成長則僅低於上海浦東，主要受惠於科技產品需求持續增加。

不過，旅客量成長並不代表機場轉機競爭力同步提升。Baronci指出，桃機目前連結性仍以直飛航線為主，轉機連結占比約一成，相較之下，新加坡樟宜機場約25%、上海浦東約36%，顯示桃機在轉機服務及航線銜接方面仍有改善空間。

他建議，桃機可縮短最低轉機時間（MCT），並強化不同航廈間的無縫銜接，讓旅客更容易透過桃機轉往其他目的地。尤其桃機第三航廈主體工程朝2027年完工目標推進，未來新舊航廈如何順暢銜接，也將影響整體轉機效率。

桃園機場公司董事長陳彥伯上午致詞表示，第三航廈是桃機現階段最重要的任務之一，除硬體建設外，人力配置、系統發展、旅客動線及跨單位協調，都須提前做好營運準備，尤其新舊航廈並行後，如何維持一致服務品質，是下一階段的重要挑戰。