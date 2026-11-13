長期運價維持高檔 航運業獲利看俏

展望2027年，法人看好，航運產業整體前景正向，貨櫃航運雖面臨供過於求壓力，但地緣政治干擾航線、港口壅塞及老舊船舶淘汰等因素，可望抵銷部分過剩運能，支撐運價維持高檔。散裝航運則受惠西非鐵礦砂新產能陸續開出，帶動長程運輸需求增加，預期2027年散裝運價將進一步墊高，挹注航商營運表現。

貨櫃航運方面，法人表示，2027年市場供需仍呈現多空因素交錯，儘管新船交付使市場面臨運能供過於求壓力，但地緣政治風險可能導致航線調整，加上港口設備老舊造成塞港，以及老舊船舶逐步淘汰等因素，預期可消化大部分過剩運能，支撐整體貨櫃運價維持高檔區間。

散裝航運方面，西非鐵礦砂新產能陸續開出，將成為2027年市場重要成長動能。由於西非至中國航程約93天，遠高於澳洲至中國約30天的航程，隨著西非鐵礦砂出口量增加，長程運輸需求也將同步提升。

據預估，法人表示，西非礦區年產能將從2026年的1,500萬噸，增加至2027年的3,000萬至5,000萬噸，其中多數將運往中國。長程運輸需求擴大，可望推升散裝船舶周轉天數及整體運輸需求，帶動2027年散裝航運景氣持續向上，預期2027年波羅的海乾散貨指數（BDI）平均值也將較2026年小幅成長，散裝運價呈現逐步墊高走勢。此外，面對航運市場競爭及船隊汰舊換新需求，各大航商也積極更新船舶，以提升船隊效率及後續市場競爭力。

另外，貨櫃航運運價可望維持高檔，散裝航運則受惠長程運輸需求增加，2027年整體航運產業展望偏向正向，建議留意營運表現較佳的長榮海運（2603）、慧洋-KY（2637）、新興（2605）及台航（2617）。