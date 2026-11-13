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臺鹽永續行動接力！通霄廠260人淨灘、妝品廠走讀布袋濕地

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
臺鹽通霄精鹽廠廠長劉鴻泉（前排右5）率領260位志工，攜手經濟部水利署第二河川分署等單位參與淨灘，展現公私協力守護海岸環境的行動力。照片／臺鹽提供
臺鹽通霄精鹽廠廠長劉鴻泉（前排右5）率領260位志工，攜手經濟部水利署第二河川分署等單位參與淨灘，展現公私協力守護海岸環境的行動力。照片／臺鹽提供

臺鹽串聯各廠區力量，接力投入海岸保護與環境教育！通霄精鹽廠、進口鹽儲運所及通霄精鹽廠企業工會6日號召260人參與淨灘，清除逾163公斤海岸廢棄物；生技妝品廠10日則舉辦「鹽續百年・守護布袋」生態走讀，近50位同仁走訪鄰近的布袋濕地生態園區，探索昔日鹽場蛻變為候鳥天堂的生態故事，展現臺鹽關懷在地的環保行動。

通霄精鹽廠是臺鹽重要的製鹽、製水基地，長年汲取臺灣海峽離岸1580公尺、深12公尺的海水，產製高純度精鹽與包裝水，並持續多年以淨灘行動回饋海洋。今年由廠長劉鴻泉率隊，攜手經濟部水利署及其第二河川分署同仁、苗栗縣政府環境保護局、海巡署中部分署第三岸巡隊白沙屯安檢所及中興大學等單位，沿著通霄海堤清理寶特瓶、保麗龍、漁業廢棄物、玻璃及廢輪胎等垃圾，響應政府「向海致敬」政策。

臺鹽生技妝品廠則由廠長莊慶順帶領同仁走訪布袋濕地，邀請臺鹽七股鹽場退休場長、台南市鳳凰城文史協會理事長張復明擔任講師。張復明結合多年鹽場工作經驗與地方文史研究，從布袋早年海盜出沒的「魍港」故事談起，串起鹽業興盛、鹽田廢曬到濕地形成的歷史，並沿途介紹濱海植物與候鳥生態，帶領同仁認識布袋數百年來的地景變遷。

布袋濕地生態園區前身為布袋鹽場第六區鹽田，曾是台灣重要的曬鹽基地。2001年臺鹽停止傳統曬鹽後，鹽田歷經自然演替，並在雲嘉南濱海國家風景區管理處多年生態營造下，逐漸成為候鳥度冬、覓食的重要棲地。每年10月至翌年4月，上百種鳥類陸續造訪，包括黑面琵鷺、白琵鷺及琵嘴鴨等。透過此次走讀，臺鹽同仁從地方鹽業發展的歷程，進一步理解產業與自然環境的關係，以及濕地保育與生物多樣性的價值。

臺鹽公司長期結合鹽業特色推動環境教育，旗下七股鹽場日前更榮獲環境部115年度環境教育設施場所評鑑「優異」肯定。臺鹽表示，未來將持續整合各廠區資源，結合員工、地方及公私部門力量，擴大環境保護的參與層面，發揮企業影響力，支持在地生態保育與永續發展。

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