永裕財報／EPS 1.67元 高值化、環保材料帶動毛利成長

塑膠包材大廠永裕（1323）今日公告2026年第3季及前三季財報。今年受惠產品組合優化與高毛利訂單比重拉升，第3季單季稅後純益0.59億元，年增11倍、達1,128.3%，每股純益（EPS）0.66元；前三季稅後純益1.53億元，年增2778.48%，逾27倍；前三季EPS1.67元，相較去年同期0.06元顯著成長。

永裕第3季單季合併營收5.94億元，季增8.54%、年增23.04%；單季毛利率攀升至22.18%，較上季增加1.10個百分點，更較去年同期大幅躍升10.28個百分點，單季每股稅後純益（EPS）達0.66元（去年同期為0.05元）。

前三季累計營收16.73億元，年增9.69%；營業毛利率20.69%，年增7.94個百分點；稅後純益1.53億元，較去年同期大幅成長2778.48%，累計EPS達1.67元（去年同期為0.06元）。此外，前三季亦認列業外淨匯兌利益1,784萬元，進一步挹注整體獲利表現。

永裕指出，今年公司積極落實「質的提升優先於量的擴張」營運方針，持續提高高端與精緻包材的出貨占比，帶動毛利結構顯著改善，全面提升獲利品質。

面對中國市場內需放緩、終端品牌客戶下單保守與新品遞延導致上海永裕產能利用率承壓，以及中東地緣政治引發塑膠原料價格波動等外部挑戰，永裕充分發揮專精於「塑膠原料色母結合生產設備」的高彈性製造優勢，積極開發多元料源與替代材料。此舉不僅有效降低生產成本、減緩上游原料漲價衝擊，更能快速回應國際客戶的客製化需求。

為穩健應對外部環境變局，永裕持續整合集團資源、精簡營運成本，並加速投資減碳新製程與推動碳管理制度。順應全球ESG永續浪潮，永裕數年前即前瞻布局綠色材料研發，目前包含Bio生質塑料、PCR（消費後回收）改質複合材料、減碳複合材料及減重瓶等創新產品，已陸續出貨予國內外品牌大廠，成功卡位綠色經濟商機，為中長期業績注入穩健的永續動能。

展望後市，儘管短期仍需留意中國景氣復甦步調及日圓匯率波動等變數，永裕已透過三大核心競爭力緊抓「顏值經濟」帶動的美容保養與環保包材需求。永裕持續深化製程整合與自動化布局，透過射出成形廠自動化，結合自家電鍍、塗裝及GMP級車間連線生產，提升生產效率、縮短交期；並導入軟管FLEXO印刷設備，整合二次加工製程，提升包材附加價值與產品質感。

同時，公司逐步導入自動化檢測及包裝設備，深化即時生產（JIT）管理，優化庫存周轉與交貨效率。永裕強調，公司具備從塑膠色母、模具、成形、二次加工到委託充填的一條龍整合製造能力，將持續聚焦化妝保養品、日化用品及特殊藥品等高附加價值包材市場，深化國際品牌客戶合作。

在區域與新業務拓展上，中國市場除穩固既有護理液容器供應外，永裕亦看好當地動物疫苗產業的長期潛力。轉投資增設的「疫苗品容器產線」已順利進入量產，並成功打入行業龍頭供應鏈；同時新增含藥級日化容器系列與劑型開發，為高端生技包材增添營運動能。

同時，為進一步延伸價值鏈，永裕整合集團資源跨足電商通路與代客充填服務，並創立自有保養品牌及代理專業沙龍品牌。透過以皮膚科學為基礎的研發實力，結合線上「膚質膚色AI檢測」互動科技提升消費者黏著度，預期將為公司未來的營收與獲利開創嶄新的成長動能。