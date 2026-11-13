日勝生「高雄 R17世運站 A5公辦都更案」動土 總投資金額逾88.5億元

日勝生（2547）13日舉行「高雄R17世運站A5公辦都更案」動土典禮，該案預計總投資金額逾88.5億元，建設期程約4年，將興建產業辦公大樓、企業安家住宅及商業設施，打造整合企業辦公、產區作業、人才居住與日常生活服務的複合式科技商務園區。

今日動土典禮由高雄市副市長林欽榮與日勝生集團董事長林榮顯共同主持，日勝生表示，該案不僅是日勝生深化南台灣布局的重要里程碑，也是支持高雄市串連捷運站、商場、都市更新與科技產業發展的具體實踐。透過交通節點、產業空間、人才居住及商業服務的整合，日勝生期望為北高雄半導體S型產業廊帶增加重要的商務與生活支援機能，以長期經營思維為企業、人才、城市創造持續價值。

日勝生董事長林榮顯表示，日勝生將產業需求、都市更新、百貨商場、資產經營落實於南台灣的重要一步。透過與高雄市政府合作，本案將原有土地資源轉化為支持科技產業發展的複合式建設，讓產業取得合適的營運空間，人才擁有更便利的居住與生活條件，也使城市公共空間及土地使用效益獲得提升。

林榮顯指出，將以商業服務支持城市發展，以長期經營創造城市價值。面對高雄半導體S廊帶的產業發展與人口聚集，本案也規劃導入旗下京站百貨，以商業服務作為區塊發展的重要支撐。透過餐飲、零售及日常生活服務的整合，打造滿足企業員工、周邊居民及商務人士多元需求的生活服務平台，讓商業空間成為串聯產業、人才與城市生活的重要節點。

「高雄R17世運站A5公辦都更案」基地面積約4,200坪，規劃地上21層產業辦公大樓、地上18層企業安家住宅，以及地上3層商業設施，透過明確的空間分工與立體人行連通系統，建立工作、居住、商務及生活服務相互連結的複合型場域。

日勝生表示，產業辦公大樓將瞄準半導體、AI及相關供應鏈企業的辦公與營運需求，規劃A級商辦以及產業作業空間。其中，產業作業空間規劃地板載重每平方公尺1.5噸，以支援特定設備配置、研發及相關產業作業需求。

企業安家住宅規劃約618戶，提供約7至32坪的多元戶型，並配置健身、閱覽及共享生活設施，回應科技產業人才對居住便利性、生活品質與社群交流的需求。

商業設施將結合餐飲、零售與日常生活服務，日勝生旗下京站百貨具備多年商業空間經營經驗，未來將評估適切的商業服務模式，以經營城市基礎設施思維，導入兼顧園區便利性與區域生活需求的商業機能，使京站百貨從單純的購物目的地，轉化為企業人士、住戶、周邊居民與通勤族日常生活的重要節點。

林榮顯表示，對日勝生而言，本案的意義不僅在於超過88.5億元的開發投資，而是透過產業需求導向的空間規劃，為高雄建立可持續營運的複合式資產。從前期都市更新整合、建築設計、工程建設，到後續招商、商業服務與園區管理，各階段都將影響資產的長期使用效益與區域競爭力。

林榮顯說，日勝生未來將秉持穩健經營、專業整合與永續發展的理念，攜手高雄市政府及產業夥伴，推動R17世運站A5公辦都更案，讓交通建設成為產業發展的連結，讓都市更新成為城市價值再造的契機，並以長期經營的思維，為高雄打造兼具產業競爭力、宜居品質與國際視野的科技商務新門戶。