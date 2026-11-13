快訊

年資、忠誠都不值錢了 這群人為何還是不敢跳槽換加薪

亞冠賽／陳克羿首局核爆→2局後變身「威能key」 王念好敲長打追平4:4

朝野有共識！育兒大禮包產假14周 留停津貼領平均投保薪資八成

聽新聞
0:00 / 0:00

青安3.0卡住預售交屋？數據曝光：七都逾6成在總價門檻內

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

青安3.0優惠貸款今年8月1日上路，為達到精準補貼，政策對交易總價或銀行鑑價設有門檻，其中台北市3,500萬元內、新北市及新竹縣(市)2,500萬元內，其他縣(市)2,000萬元內，才符合青安3.0優惠貸款總價限制。永慶房產集團以2022年預售住宅交易資料推估今年可能即將交屋的件數，觀察相關交易總價與青安3.0總價門檻的分布，發現七大都會區中，除台北市外，其餘六都均有超過7成交易落在總價門檻內，其中桃園、台南、高雄更超過9成，顯示多數交易總價仍在政策支持範圍內。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，從預售住宅交易總價觀察，台南市有94.2%的交易落在青安3.0總價門檻內，為七都最高；高雄市、桃園市分別為91.8%、91.4%，相當於每10件交易中，就有超過9件成交總價未超過政策上限，反映這些地區多數預售住宅交易仍在政策設定的價格範圍內。

新北市、新竹縣市也都有逾8成符合青安3.0的總價門檻。陳金萍指出，各縣市預售住宅因區位、坪數與車位配置不同，總價分布有所差異，但從本次統計可見，多數交易總價仍落在青安3.0門檻內。對符合其他申貸資格、準備交屋的自住買方而言，仍有機會運用優惠貸款，減輕購屋初期的還款負擔。

即使是房價較高的台北市，符合總價上限的預售屋交易也有58.2%，相當於每10件交易約有6件落在門檻內。陳金萍表示，分區設定總價上限，兼顧不同地區的房價差異，讓高房價都會區中符合條件的自住買方，也有機會獲得政策支持。

相較於七大都會區，七都以外其他縣市預售住宅交易總價多在2,000萬元以內，除嘉義市占比96%，其他縣市符合青安3.0門檻占比高達99%以上，顯示政策設定的總價範圍，可涵蓋當地絕大多數預售住宅交易。陳金萍表示，對準備交屋的民眾而言，可以先確認房屋總價與自身申貸條件，再與銀行討論合適的貸款安排，讓政策優惠與家庭財務規劃相互搭配。

陳金萍也提醒，成交總價落在門檻內，是申請青安3.0的條件之一，實際仍須符合銀行鑑價、年齡、所得、無自有住宅等規定，並經銀行授信審核。建議買方在交屋前，提早確認鑑價結果、可貸金額與預計撥款時間，依核貸條件準備自備款，讓交屋及後續還款安排更從容。

資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

青安 預售 門檻

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台中單元二4000萬高總價自住買盤 精銳、陸府、雙橡園三強鼎立

第2季全國小宅近300萬、十年大增42萬 小坪數增幅最快竟不在雙北市

台中指標名宅二手市場現零釋出 成屋「掛售率」成品牌試金石

買預售晚1年交屋大虧！專家試算：300萬卡住錯失0050、0056多賺200萬機會

相關新聞

未來房市由兩種人主導？李同榮曝下個十年房市版圖

房市趨勢專家李同榮13日表示，AI浪潮改變台灣財富結構，未來房市將由兩股新主力支撐，購屋模式以及資產價值也將隨之改變。

臺鹽永續行動接力！通霄廠260人淨灘、妝品廠走讀布袋濕地

臺鹽串聯各廠區力量，接力投入海岸保護與環境教育！通霄精鹽廠、進口鹽儲運所及通霄精鹽廠企業工會6日號召260人參與淨灘，清除逾163公斤海岸廢棄物；生技妝品廠10日則舉辦「鹽續百年・守護布袋」生態走讀，近50位同仁走訪鄰近的布袋濕地生態園區，探索昔日鹽場蛻變為候鳥天堂的生態故事，展現臺鹽關懷在地的環保行動。

日勝生「高雄 R17世運站 A5公辦都更案」動土 總投資金額逾88.5億元

日勝生（2547）13日舉行「高雄R17世運站A5公辦都更案」動土典禮，該案預計總投資金額逾88.5億元，建設期程約4年，將興建產業辦公大樓、企業安家住宅及商業設施，打造整合企業辦公、產區作業、人才居住與日常生活服務的複合式科技商務園區。

青安3.0卡住預售交屋？數據曝光：七都逾6成在總價門檻內

青安3.0優惠貸款今年8月1日上路，為達到精準補貼，政策對交易總價或銀行鑑價設有門檻，其中台北市3,500萬元內、新北市及新竹縣(市)2,500萬元內，其他縣(市)2,000萬元內，才符合青安3.0優惠貸款總價限制。永慶房產集團以2022年預售住宅交易資料推估今年可能即將交屋的件數，觀察相關交易總價與青安3.0總價門檻的分布，發現七大都會區中，除台北市外，其餘六都均有超過7成交易落在總價門檻內，其中桃園、台南、高雄更超過9成，顯示多數交易總價仍在政策支持範圍內。

全台毛孩比孩童多52萬 寵物經濟商機上看千億元

毛孩經濟持續壯大，帶動寵物產業徵才需求升溫。1111人力銀行13日公布最新統計，今年寵物相關工作機會較去年成長近24%，三年來更大增33%，其中，獸醫及診所助理需求翻倍成長；薪資方面，獸醫及獸醫佐平均月薪達67,416元，寵物生命禮儀相關資深人員月薪也上看5萬元。

四條件磁吸國際大廠！北士科穩居2026年交易王 這區意外衝第二

近期房市交易略有回溫，住商機構企劃研究室統計近一年台北市生活圈房價後發現，北士科以496筆位居第一，木柵生活圈404筆緊追在後，大家房屋公關襄理賴志昶表示，北士科和木柵生活圈因有新案供給，在北市新案缺乏的狀態下仍吸引不少想要換新屋的買家進場，應是區域交易火熱重要因素。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。