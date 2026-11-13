青安3.0卡住預售交屋？數據曝光：七都逾6成在總價門檻內

青安3.0優惠貸款今年8月1日上路，為達到精準補貼，政策對交易總價或銀行鑑價設有門檻，其中台北市3,500萬元內、新北市及新竹縣(市)2,500萬元內，其他縣(市)2,000萬元內，才符合青安3.0優惠貸款總價限制。永慶房產集團以2022年預售住宅交易資料推估今年可能即將交屋的件數，觀察相關交易總價與青安3.0總價門檻的分布，發現七大都會區中，除台北市外，其餘六都均有超過7成交易落在總價門檻內，其中桃園、台南、高雄更超過9成，顯示多數交易總價仍在政策支持範圍內。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，從預售住宅交易總價觀察，台南市有94.2%的交易落在青安3.0總價門檻內，為七都最高；高雄市、桃園市分別為91.8%、91.4%，相當於每10件交易中，就有超過9件成交總價未超過政策上限，反映這些地區多數預售住宅交易仍在政策設定的價格範圍內。

新北市、新竹縣市也都有逾8成符合青安3.0的總價門檻。陳金萍指出，各縣市預售住宅因區位、坪數與車位配置不同，總價分布有所差異，但從本次統計可見，多數交易總價仍落在青安3.0門檻內。對符合其他申貸資格、準備交屋的自住買方而言，仍有機會運用優惠貸款，減輕購屋初期的還款負擔。

即使是房價較高的台北市，符合總價上限的預售屋交易也有58.2%，相當於每10件交易約有6件落在門檻內。陳金萍表示，分區設定總價上限，兼顧不同地區的房價差異，讓高房價都會區中符合條件的自住買方，也有機會獲得政策支持。

相較於七大都會區，七都以外其他縣市預售住宅交易總價多在2,000萬元以內，除嘉義市占比96%，其他縣市符合青安3.0門檻占比高達99%以上，顯示政策設定的總價範圍，可涵蓋當地絕大多數預售住宅交易。陳金萍表示，對準備交屋的民眾而言，可以先確認房屋總價與自身申貸條件，再與銀行討論合適的貸款安排，讓政策優惠與家庭財務規劃相互搭配。

陳金萍也提醒，成交總價落在門檻內，是申請青安3.0的條件之一，實際仍須符合銀行鑑價、年齡、所得、無自有住宅等規定，並經銀行授信審核。建議買方在交屋前，提早確認鑑價結果、可貸金額與預計撥款時間，依核貸條件準備自備款，讓交屋及後續還款安排更從容。

資料來源／永慶房產集團