全台毛孩比孩童多52萬 寵物經濟商機上看千億元

毛孩經濟持續壯大，帶動寵物產業徵才需求升溫。1111人力銀行13日公布最新統計，今年寵物相關工作機會較去年成長近24%，三年來更大增33%，其中，獸醫及診所助理需求翻倍成長；薪資方面，獸醫及獸醫佐平均月薪達67,416元，寵物生命禮儀相關資深人員月薪也上看5萬元。

根據農業部調查，全台家犬約146萬隻、家貓約174萬隻，合計超過320萬隻，已超越台灣0至14歲幼年人口數268.2萬人，兩者相差逾52萬。台經院曾預估，未來三年內，整體寵物市場規模有望突破1,000億元。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，過去寵物產業多被視為零售、服務業的延伸，但隨著寵物在家庭中的地位提升，飼主對寵物照護需求日益精緻化，消費範圍也從基本飼料、用品，逐漸延伸至專業美容、住宿、訓練、醫療、日常照護，甚至生命禮儀等領域，帶動產業分工愈趨細緻。

依1111人力銀行資料庫統計，今年寵物相關服務業工作機會年增約13.5%，動物醫院的獸醫及診所助理需求更呈翻倍成長。

觀察薪資表現，今年獸醫及獸醫佐平均月薪達67,416元，較2024年的61,438元成長約9.7%；獸醫及診所助理平均月薪為39,542元，年增8.2%。寵物相關服務業平均月薪則為45,258元，其中以業務主管薪資最高，平均月薪達59,416元。

毛孩經濟也逐漸延伸至殯葬產業。根據財政部統計，2023年殯葬業銷售額達155.8億元，其中寵物屍體處理業營業額為1.3億元，雖占整體產業比重仍低，但五年來大增9.8倍，成長力道相當驚人。

1111人力銀行統計，寵物生命禮儀相關工作機會年增三成，具備三年以上工作經驗的資深人員，月薪上看5萬元。

曾仲葳分析，隨著寵物品牌及服務業者增加，除了動物醫療、美容、旅宿及訓練等專業職務外，業務、行銷、社群經營及營運管理等職務，也成為跨領域人才切入寵物產業的新管道。

不過，曾仲葳提醒，寵物商機快速成長，不代表相關職務進入門檻低，尤其動物醫療及專業照護工作，仍須具備相應資格及實務訓練。求職者除了對動物有熱忱外，也應評估工作內容、工時型態、體力負荷及專業門檻，再規劃職涯發展方向。