四條件磁吸國際大廠！北士科穩居2026年交易王 這區意外衝第二

近期房市交易略有回溫，住商機構企劃研究室統計近一年台北市生活圈房價後發現，北士科以496筆位居第一，木柵生活圈404筆緊追在後，大家房屋公關襄理賴志昶表示，北士科和木柵生活圈因有新案供給，在北市新案缺乏的狀態下仍吸引不少想要換新屋的買家進場，應是區域交易火熱重要因素。

根據這份資料，賴志昶分析在北市交易量較大的五個生活圈中，除北士科和木柵外，南港車站生活圈亦是新案供給重鎮，是交易量居高不下的因素，而南京復興、松山車站周邊產品選擇多，也是買氣不墜的重要理由。

其中北士科能遙遙領先，一是北士科不僅具有鄰近捷運等交通優勢，且園區用電穩定，基地土地產權單純，加諸有中央與地方政府全力配合，四大條件吸引科技大廠進駐，對未來其他國際大廠招商是一大加分。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨則認為，北市科目前已經有金仁寶集團、中鼎集團等大型企業進駐，已經有工作衍生出的住房需求出現，讓士林、北投一帶等過往北市房市蛋白區的區域發展邁向成熟，加上北士科仍為北市罕見有新案供給的重劃區，區域剛性買盤不變，長線仍相當看好。

科技巨頭的資本支出計畫基本上都沒有改變，加上台灣本來就是非紅供應鏈的重要核心，縱然企業領導班子換人，從基本面來看並不衝擊原本布局，從房地產市場角度，區域的建設與長線發展，才是影響價量的重要關鍵，個別企業的變動並非主要考量項目，買家無須太過緊張。