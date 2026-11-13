桃機第三航廈拚2027年完工 董事長揭露下階段挑戰

桃園機場第三航廈主體工程朝2027年完工目標推進，隨著新航廈逐步成形，如何做好營運準備，並在新舊航廈並行下維持一致的服務品質，成為桃園機場下一階段的重要課題。桃園機場公司董事長陳彥伯今（13）日出席2026年桃園機場論壇致詞表示，第三航廈是桃園機場現階段最重要的任務，桃園機場正迎來下一個重要發展階段，也期待明年論壇能在第三航廈與各界見面。

陳彥伯指出，第三航廈北登機廊廳已於去年啟用，但機場競爭力不只取決於硬體建設規模，更重要的是如何將完善設施轉化為高效率營運與優質服務。從人力配置、系統發展、旅客動線，到不同航廈間的作業銜接及跨單位協調，都必須提前規劃；尤其新舊航廈共同營運後，如何維持一致的服務品質與順暢的旅客體驗，是各界必須共同面對的課題。

今年論壇以「新航廈的營運挑戰：如何達成營運準備，並維持機場服務一致性」為主題，聚焦新航廈完工後的實際營運需求。下午座談則以東亞機場航廈建設及營運準備經驗為主軸，由韓國仁川機場、日本成田機場及桃園機場公司代表，分享新航廈從建設到營運所面臨的挑戰與因應策略。

陳彥伯表示，面對全球航空市場快速變化，以及亞太地區主要機場持續擴建、提升營運與服務能量，交通部將持續推動桃園機場擴大建設，強化整體航空運輸服務量能，同時兼顧營運效率、旅客服務及永續發展，提升台灣在國際航空市場的競爭力。

本次論壇也邀請ACI亞太暨中東區總監Stefano Baronci、航空城理念專家John Kasarda等國際專家，從航空市場、機場經營、航空城發展及產業趨勢等面向分享觀察；熊本、高松、關西、成田、仁川及美國華盛頓等機場代表也出席交流。陳彥伯表示，期待透過國際經驗交流，作為未來營運規劃的參考，為第三航廈順利營運做好準備。