都更夢愈來愈遠！今年拆除件數年減逾2成「恐創新低」

大力推動都更，是今年選戰的政策焦點之一，但台灣房屋根據內政部資料，統計今年前三季的核發住宅拆除執照件數，全國總計僅618件，較去年同期800件大減22%。

即便是六都中件數最多的台中市，今年前三季也僅106件，比去年同期縮減三分之一，桃園市則年減4成，為六都中萎縮幅度最大的都會。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，住宅拆除有老屋重建、土地占用、天災毀損等原因，其中以老屋重建為最大宗。

尤其政府為強化老舊住宅的新陳代謝，於2017年通過為期十年的危老條例，推升「拆老屋蓋新房」的動能，使住宅拆除執照件數朝上升趨勢發展。

但自2024年起，核發住宅拆除執照件數卻連年下滑，以今年前三季的減幅推估，2026全年的住宅拆除執照件數恐跌破千件，寫下2017年統計以來的史上新低。

張旭嵐指出，近三年住宅拆除件數縮水，主要是都更、危老面臨四大阻力。

首先是「地主意識抬頭」，過去幾年老屋重建活絡，讓地主對重建效益的期待更深，但業者若無法滿足，便難以凝聚共識。

其次是「建築成本高漲」，近年受國際戰事影響，營造成本飆升，不少老屋重建案的利潤縮減，降低業者持續投入的意願。

第三是危老重建的融資不受信用管制約束，使業者不需在當前房市景氣冷淡時急於推案，「建商推案暫緩」，也讓老屋拆除速度稍稍放緩。

最後是法規面的「危老修法未竟」，現行危老條例將於明年5月底屆期，目前行政院已將修法草案送交立院審議，欲取消落日條款，但在修法正式完成前，政策仍存在不確定性，因此業者更傾向等修法定案後再投入整合。四大阻力導致今年老屋重建的活力轉淡、住宅拆除量開倒車。

觀察六都的件數縮水幅度，以桃園年減40%最可觀，台中年減33.3%居次。台中與新北雖然件數減少，但住宅拆除的戶數反而增加。今年前三季台中的核發住宅拆除執照戶數達267戶，新北達1033戶，均較去年同期增加約3成。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，減幅最大的桃園是北台灣新興都會，整體住宅的平均屋齡較低，老舊街廓更新需求不若其他都會急迫，加上桃園近年重劃區開發活絡，相較於在成熟市區曠日廢時整合，開發商更青睞到重劃區進行素地開發，使桃園「拆舊建新」的動能較低。

台中、新北件數減但戶數增，主要是今年都有老屋重建大案啟動，比如台中北屯的國泰建設東峰段危老案，以及新北永和的大陳單元7公辦都更案，都於今年拿到拆除執照開拆，指標案的推進，撐起兩市今年住宅拆除戶數的量增。