2026世界郵展即將登場 中華郵政推出紀念郵摺及藏珍合輯

「臺北2026世界郵展」於115年11月20日至25日在台北世界貿易中心一館盛大登場。為誌此國際郵界盛事，中華郵政公司於11月20日推出臺北2026世界郵展紀念郵摺、貓竹樂平安郵摺及島嶼藏珍合輯等極具收藏與紀念價值的限量精美郵品。

臺北2026世界郵展紀念郵摺：共發售5,000本，每本售價新臺幣550元，採典雅穩重的經書摺式風格，引領觀者於展開過程中，體驗橫跨郵政歷史的文化旅程。內含17元及28元郵票各1枚、小全張1張，並附限量版專屬贈品「臺北2026世界郵展紀念郵票」珍藏版（銀色款）1張，掃描版銘QR Code即可鑄造專屬數位典藏版，數位典藏版共有2款圖案，每本隨機贈送1款。

貓竹樂平安郵摺：共發售4,000本，每本售價新臺幣430元，以國立故宮博物院典藏畫作《清沈振麟貓竹軸》為設計基礎，巧妙結合顏文字與現代圖像元素，並結合呼應畫作主題的貓咪軋型，以更輕鬆且年輕化的方式重新詮釋故宮典藏作品。內含小全張1張及預銷原圖明信片2款。

島嶼藏珍合輯：共發售2,000份（附精美外盒與提袋），每份售價新臺幣2,200元。合輯特別呼應郵展每日主題日，內含「臺北2026世界郵展紀念郵摺」、「貓竹樂平安郵摺」、「一品臺灣味-臺灣美食郵摺」、「太陽系行星郵摺」、「森林旅遊郵摺」共5款，另附贈多樣專屬贈品，包含「森林旅遊郵票(第1輯)」樣票1套4枚、「臺北2026世界郵展郵票小全張-貓竹樂平安」樣張1張、「臺北2026世界郵展紀念郵票」珍稀版1張及「臺北2026世界郵展紀念郵票」珍藏版(金色款)」1張，掃描珍藏版版銘QR Code即可鑄造專屬數位郵票典藏版，數位郵票典藏版共有2款圖案，每份隨機贈送1款。