未來房市由兩種人主導？李同榮曝下個十年房市版圖

房市趨勢專家李同榮13日表示，AI浪潮改變台灣財富結構，未來房市將由兩股新主力支撐，購屋模式以及資產價值也將隨之改變。

第一股主力是科技高薪新貴。李同榮表示，AI帶動半導體、先進封裝、伺服器及相關供應鏈發展，高薪、獎金與分紅強化科技人才購屋能力，形成科技聚落周邊首購與換屋需求的重要支撐。

第二股力量是股市獲利新富。AI資本化推升相關企業價值，持有科技股的投資人、企業經營者及部分員工，透過股票增值與獲利實現，累積可觀金融資產，進而產生分散風險、保存財富及配置不動產的需求。

他分析，兩者最大的差別，在於購屋資金來源與購屋目的。前者偏重穩定所得支持的自住與換屋需求，後者重視資產配置、長期保值與家庭財富傳承。「高薪所得支撐自住市場，股市獲利帶動資產配置；所得與資產雙引擎，將重塑下一波房市主流。」

李同榮表示，過去市場常把科技新貴與竹北、台南、高雄科技園區周邊房市畫上等號，但這樣的觀察已經不夠全面。未來科技高薪族群與股市獲利新富，可能形成兩種不同的置產核心。

第一核心：科技產業生活圈。新竹、竹北、台中、台南及高雄科技聚落，主要承接科技人才因工作、通勤、家庭生活及換屋升級而形成的自住需求。這類市場的長期支撐，取決於產業就業、所得成長、人口移入及住宅供需是否平衡。

第二核心：首都資產配置圈。台北市核心地段擁有金融、商業、教育、醫療及企業總部資源，土地供給相對稀缺，對部分股市獲利新富而言，具有長期資產配置的吸引力。

李同榮表示，科技城購買生活商圈，首都城布資產配置，並不代表所有科技新貴都會跨區置產，而是當財富累積到一定程度後，居住需求與資產配置需求可能分離。

工作地點決定自住需求，資產保值考量則可能決定第二個置產地點。這種跨區域資產配置行為，值得成為未來台北高價住宅市場的重要觀察指標。

他表示，傳統房市分析習慣使用房價所得比，衡量家庭購屋負擔能力。但AI資本化後，部分高資產族群的購屋能力，已無法單純用年度薪資解釋。

例如兩個家庭年收入同樣300萬元，一個家庭主要依靠薪資，另一個家庭卻持有5,000萬元可運用金融資產，兩者購買高價住宅的能力顯然不同。

李同榮因此提出新指標：「房價資產比」，也就是住宅總價相對於家庭可運用淨金融資產的比例。他表示，這項指標不能取代房價所得比，因為一般家庭仍須依靠穩定收入負擔房貸；但對高資產族群而言，房價資產比可能更能反映其實際購買能力。

他表示，未來房市的機會，不在於期待所有房價重新大漲，而在於掌握新產業、新所得與新財富之間的連動。

李同榮表示，過去房市靠人口與資金推動，未來房市將由產業、所得與資本財富重新定義；科技新貴創造自住新需求，股市新富帶動資產新配置，兩股力量將改寫下一波房市版圖。這不只是股房輪動的新邏輯，更可能是下一個十年台灣房市結構變革的重要起點。