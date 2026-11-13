會計師看時事／董事會三面向 強化永續治理

金融監督管理委員會與環境部於2026年9月23日共同公布優化IFRS永續揭露接軌路徑，在接軌目標不變的前提下，調整上市櫃公司強制適用IFRS永續揭露準則的範圍，並就永續風險與機會揭露內容、溫室氣體確信及申報時限提出調整與過渡措施。

由於永續風險與機會可能影響企業未來現金流量、籌資能力及資金成本，企業應善用過渡期間，依《上市上櫃公司永續發展實務守則》，按重大性原則評估與營運相關之永續風險，並檢視治理、風險管理及決策流程，使永續資訊不僅用於揭露，更支持策略規劃與經營決策，此亦與聯合國永續證券交易所倡議（UN SSE）的方向一致。

IFRS永續揭露準則促使企業檢視現有治理與決策機制，是否已具備支持資訊產出及管理的基礎。董事會可從重大永續風險與機會、策略韌性及轉型計畫三個面向，追問以下問題。

首先，哪些永續風險與機會可能影響企業未來展望？企業應從商業模式、價值鏈及潛在財務影響評估重大永續議題，判斷對投資人具重大性之資訊。董事會應確認權責分工、風險管理整合方式及定期回報機制，避免資訊揭露、財務評估與營運決策彼此脫節。

其次，現行策略在不同情境下是否仍具韌性？企業可透過情境分析，檢視氣候政策、碳價格或市場變化下，既定投資、產品組合及資源配置是否仍能支持企業長期成長。董事會可關注關鍵假設、不確定性及因應措施，避免風險發生後才調整。

第三，企業是否已有具體行動（如轉型計畫）、資源配置及績效追蹤機制？董事會應審議重大轉型方向，並督導管理階層就目標、責任分工、執行時程、資源配置與衡量指標建立完整機制，定期追蹤執行成果、偏差原因及改善方案。

企業揭露永續資訊，不代表完成永續治理。董事會應關注永續資訊是否足以支持策略、風險管理及資源配置。故建議董事會可優先採取以下三項行動：

一、 掌握永續風險與機會對企業的影響：董事會取得的資訊不宜僅限於溫室氣體排放量、目標達成率或合規情形，亦應說明重大永續風險與機會對企業商業模式、價值鏈、財務狀況等的潛在影響，並納入策略與資源配置。

二、調整治理架構與內部流程：董事會應督導管理階層明確界定資料提供、編製、覆核及核准責任，並將永續相關風險與機會納入既有風險管理及內部控制。對重大永續資訊，企業應建立一致的資料定義、計算方法及紀錄保存機制，並關注此機制是否與財務報告一致。

三、監督執行成效與揭露品質：董事會應定期取得目標達成情形、重大偏差及改善措施，並在關鍵假設發生重大變化時，督導管理階層重新評估策略與行動方案。董事會亦應關注對外揭露是否清楚、平衡且具可信度，並依適用法規、資訊重大性及風險程度規劃外部確信。

當董事會能夠了解永續議題的影響、建立可靠的治理與資訊流程，並持續監督執行成果及揭露品質，永續資訊才能由法規遵循進一步轉化為經營決策與實質治理的基礎。