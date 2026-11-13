管理啟示錄／授權的藝術

企業管理實務裡，主管有時會將部分工作委由部屬來協助完成，以便主管能挪出時間來處理更重大的事務，因此，便產生「授權（Delegation）」的問題。

授權是主管將其職權與職責授予較低階員工來執行並完成任務目標，藉由授權可讓更多員工參與決策，惟應先訂定授權分層表作為下屬執行依據。此外，儘管進行授權，主管仍要對整體結果負有最終責任。

授權得當，公司經營順利，授權不得當，反而影響公司經營，也影響公司人力資源的運作。中國歷史上最具充分授權代表的兩位君王當屬齊桓公與唐太宗，而最具反向授權代表的兩位人物是諸葛亮與明太祖，其故事可作為企業經營管理的參考。

春秋時代齊桓公（姜小白）重用有「一箭之仇」的管仲，是歷史上「大膽授權、疑人不用」的最佳典範。其授權作法就是：齊桓公拜管仲為相，並稱他為「仲父」，他曾問如何治理國家，管仲提出了一整套改革方案，齊桓公聽完後便將國政、軍事、經濟大權授權交由管仲處理，自己則安享君王尊榮。

管仲也因此得以毫無掣肘地推行「尊王攘夷」與經濟改革，輔佐齊桓公成為春秋第一霸主。光憑這一點已足以證明齊桓公是一位了不起的老闆了。

唐太宗（李世民）則重用房玄齡與杜如晦。《新唐書》記載：「玄齡善謀，如晦能斷。」也就是說，房玄齡善於籌劃（房謀），杜如晦善於決斷（杜斷），唐太宗開創了著名的「貞觀之治」，他的授權藝術體現在對文臣與武將的知人善任與制度化授權。

特別值得一提的是，唐太宗不僅授權他們處理政務，更授予魏徵「絕對的諫諍權」，允許臣子當面指出自己的錯誤，甚至在朝堂上爭得面紅耳赤。唐太宗高明的授權不只是分配工作，更是營造一個敢於承擔責任、敢說真話的組織文化。

反觀，三國時代蜀漢丞相諸葛亮在軍事管理上因未適度授權，最終「鞠躬盡瘁，死而後已」。《三國演義》曾記載「五丈原之役」，司馬懿問蜀國使者，使者回答：「丞相夙興夜寐，罰二十以上，皆親覽焉；所啖食如客。」大意是說：諸葛亮每天早起晚睡，凡是處罰二十棍以上的軍紀案件都要親自審理；而他每天吃得很少。最終，也讓蜀漢後期面臨人才斷層的困局（「蜀中無大將，廖化作先鋒」）。

另一例子則是明太祖朱元璋，因其生性多疑且不願與人分享統治權力，藉由丞相胡惟庸大權獨攬、飛揚跋扈，威脅到皇權，朱元璋遂以此事件為契機，徹底廢除傳承千年的丞相制度，由皇帝直接統領六部，導致繼任者若領導管理能力不足，便容易造成宦官專權或朝政癱瘓。

一言以蔽之，授權後還要放心和放手，擴大人才發揮空間，假如企業領導人事無鉅細，結果必然身心交瘁。因此，適當授權不但能培養人才，也讓領導人得以由瑣事中抽身，做更高遠的謀劃。因為，企業領導人應是成事之人，而不僅是做事之人。