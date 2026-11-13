智慧經營／旺宏電子董事長吳敏求 專注研發提升全球品質

旺宏電子（2337）自主開發的工業生產優化平台sNOVA，獲得IEEE Milestone（IEEE里程碑）認證，是首家獲此重磅認證的台灣半導體公司，這項成果背後，是董事長吳敏求從創業之初便堅持自主技術，將工程經驗轉化為數據、再以數據改善製造的經營思維，也成為旺宏面對景氣起伏、選擇投資方向的底氣。

數據分析 提升效能

「如何與日本半導體公司競爭？」是吳敏求37年前返台創業時，首先面對的課題。1989年，他從美國矽谷號召40多位資深工程師創立旺宏，當時日本業者在製造紀律與品質管理上占有優勢，他深知，光靠要求員工更謹慎，難以縮短差距，必須從工廠管理方法著手。

吳敏求選擇推動電腦化與無紙化，讓生產過程留下可追蹤的紀錄，並進一步追問：「既然已經有電腦化了，它可以收集所有資料，為什麼不能夠去用這些資料？」這個問題，促使旺宏引進統計學專業人才，結合半導體工程知識，建立資料分析團隊與系統。

在他看來，買進知名設備商的機台，不代表製程就能順暢運作，設備與製程之間存在複雜的交互作用，必須找出異常原因、調整參數，才能把設備投資轉化為穩定的生產能力，這也讓旺宏的研發工作，從產品設計延伸至工廠日常管理。

sNOVA正是這套方法長期累積的成果，透過分析生產資料，協助工程師縮短異常產品調試時間、降低晶圓成本，並精準調整製程參數；從早期統計分析到後續導入AI與大數據，吳敏求始終要求技術回到現場，解決品質與效率問題。

旺宏說明，這套系統協助公司將產品不良率的衡量，從百萬分之一的PPM推進至十億分之一的PPB等級。吳敏求透露，當年並未為這項技術申請專利，如今獲得國際認可，讓台灣自主創新的成果被看見，也印證製造競爭力來自多年累積。

同樣的堅持，也反映在旺宏的產品策略，面對同業搶進利基市場，吳敏求直言，旺宏絕不是「Me-too Company」，看見熱門產品就買設備、複製技術，難以建立長期優勢，公司無意與國際巨頭正面拚規模，而是集中研發資源，開發具技術門檻與獨特功能的產品。

利基市場 開發新品

在現有產能配置上，旺宏規劃不再增加NOR Flash產能，將資源轉向NAND與eMMC，以96層3D NAND作為2027年相關產品線生產主力；市場則聚焦太空通訊、資料中心、醫療、車用及工業，藉由品質與可靠度，爭取較高附加價值商機。

對吳敏求而言，技術要能落實，仍須依靠人才，旺宏章程明定提列獲利的15%作為員工酬勞，並會持續投入人才培育，旺宏教育基金會舉辦的金矽獎及科學獎，26年來已為台灣培育了近5萬名科技人才。他也期許台灣科技業從「護國神山」走向「護人神山」，將半導體用於救人助人的醫療產品，讓多年建立的品質能力，進一步服務人的安全與健康。