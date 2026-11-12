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中石化CPL產線除役
中石化（1314）昨（12）日宣布，董事會決議停止小港廠年產能20萬噸己內醯胺（CPL）產線並除役，以遏止虧損、加速轉型。
中石化為台灣唯一CPL生產商，此次停產後，台灣將無CPL本土產能。中石化去年底已公告停止頭份廠年產能10萬噸CPL二線。公司表示，此次停產雖影響營收規模，但可減少虧損；受影響員工將優先安排跨廠轉調，無合適職缺者依法辦理。
總經理陳穎俊表示，中國大陸CPL產能持續擴增，至2026年已占全球約四分之三，市場嚴重供過於求，加上美國關稅政策及地緣政治干擾，油價與原料價格波動加劇，國內下游需求萎縮，公司面臨進口低價競爭與原料成本上升雙重壓力。
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