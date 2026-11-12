台數科法說會／推動「網路電信化、在地媒體國際化」雙軸轉型策略

台灣數位光訊科技（6464）12日舉行法說會，台數科強調，面對通訊與媒體市場快速轉變，推動「網路電信化、在地媒體國際化」雙軸轉型策略，集團同時擁有光纖網路與媒體通路，未來將持續深化網路與內容合作的整合，發展多元營運模式，創造長期成長動能。

在寬頻與家庭生活服務方面，台數科表示，將原有寬頻服務升級為全新品牌「家家寬頻」，以「好的網路，連結更好的每一天」為核心理念，整合光纖上網、居家Wi-Fi與哈TV等影音內容，提升家戶寬頻滲透率與用戶黏著度。

台數科表示，在電信與5G專網應用方面，以光纖網路為基礎，持續擴大5G專網的應用實績。應用在場域包括馬稠後、台巴等智慧園區，以及智慧高爾夫球場、智慧工廠與政府交通控制、監控專案，為企業客戶提供一站式解決方案。

在內容與零售消費方面，台數科指出，旗下子公司鑫傳國際（6856）將發展重心由傳統媒體延伸至數位影音、電商及跨平台整合。MayLife美麗人生購物台與 LINE TV 策略結盟，透過節目QR Code串聯電視與手機跨螢購物；同時拓展美妝（THE BODY SHOP）與寵物（自有品牌JollyPet，涵蓋寵物智能設備與保健品）兩大零售市場。

台數科日前公布2026年前3季累計營收31.77 億元；歸屬於母公司業主淨利 5.53 億元，較去年同期成長6.1%；每股純益4.13 元。台數科表示，獲利成長主要來自寬頻業務成長。