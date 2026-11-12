台中單元二4000萬高總價自住買盤 精銳、陸府、雙橡園三強鼎立

2026房市買氣轉趨理性，台中高總價住宅市場仍有穩定品牌買盤支撐。觀察2026年台中單元二實價登錄，指標建商預售案「陸府續森」、「精銳ABBA」、「雙橡園1518」三案成交共39筆，其中共16筆成交總價突破4,000萬元，占比逾4成。

業界指出，目前買方成交期均拉長，但遇到品牌力、地段與規畫俱佳的指標產品，高總價買盤仍在。

近年13期、14期重劃區新建案陸續進場，相較新興重劃區，台中單元二較鮮明的區域特色，是低密度開發與較高的公共設施比例。

根據都市計畫資料，區內公共設施用地占比約47％，涵蓋公園、綠地、學校、機關及道路，其中道路用地約占33％，加上較低容積開發，形成道路寬、建築密度低、棟距相對開闊的住宅環境。

單元二交通條件相對完整，鄰近74號快速道路、國道，可銜接七期、水湳及中科，兼具市中心生活便利與低密度居住條件。區內預售住宅以中大坪數、家庭型產品為主，30坪以下產品相對少見，總價帶多落在3,000萬至4,000萬元以上。

單元二「精銳ABBA」今年成交18筆，實價登錄總價破4,000萬元達6筆，每坪單價68至82萬之間。精銳建設協理張俊偉指出，該案是公司在區段內最後一塊地，全案136戶，46坪、55坪均質3房，每層4戶配置2梯，基地三面臨路，建築大幅退縮並導入大量綠化，外觀以鑽石切割概念展現特色。

基地周邊另有文中、文小預定地，目前全案銷售已破5成，其中6成購屋客來自科技業，還有數筆成交已送實價登錄，預計年底前出爐。

同樣位於單元二重劃區的「陸府續森」採先建後售，今年底即將完工。規劃58至108坪、3至4房格局。開案以來，戶戶銷售均超過4,000萬元豪宅線，「高總價」成為該案特色，全案76戶，目前銷售已逾4成，更曾有2筆破億元成交紀錄。

位於單元二公益路首排的「雙橡園1518」，主打自建自管的「雙橡園式酒店御邸」軟硬體實力，把原本屬於奢華飯店的服務思維融入，同時保留最重要的隱私性，2025年就有111筆交易寫下無數記錄，今年則有18筆成交，更有2筆低樓層交易單價每坪94.78萬元，再次改寫社區最高單價，其中近一年每坪成交均價88.91萬元，也成為區域指標案。

精銳建設協理張俊偉分析，房市回歸自住剛需後，消費者購屋更趨理性，單元二的低密度與交通條件具有一定稀缺性，隨著台積電中科1.4奈米擴廠與周邊AI設備廠商擴增，帶動了外縣市科技業中高階主管提前布局台中住宅，購屋條件在意交通、生活機能。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔認為，在整體市場放緩下，單元二憑藉低密度、高綠覆及鄰近七期、水湳的區位條件，相較供給量較大的新興重劃區，目前預售屋供給量少，現階段自住買方重視基地條件、建築辨識度、景觀與品牌口碑，具品牌力4,000萬元以上高總價住宅，仍能維持穩定成交量。