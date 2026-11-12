快訊

大出包！台東校園流感疫苗接種作業疏失 16學生誤打莫德納

亞冠賽／被中華隊點名最需警戒的正木智也 首局首打席砲轟林子崴

黃仁勳外遇風波 輝達台灣總部進度受影響？北市府回應

聽新聞
0:00 / 0:00

中石化停產CPL小港20萬噸產線將除役 聚焦資產活化與新材料

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中石化（1314）12日召開重訊記者會，總經理陳穎俊表示，為因應台灣己內醯胺（CPL）產業面臨的嚴峻衝擊並改善營運，公司董事會決議停止小港廠年產能20萬噸之己內醯胺（CPL）產線，並進行除役，以提升公司營運效能與資源配置效益。

中石化指出，中國大陸CPL產能持續大幅擴增，至2026年已占全球約四分之三，市場嚴重供過於求。此外，美國貿易關稅政策變動、及俄烏、美伊等地緣政治因素干擾，加劇國際油價及原物料價格波動，市場不確定性升高，國內下游客戶需求持續萎縮並陸續縮減產能；公司同時面臨進口價格競爭加劇及原料成本上升之雙重壓力。

經營團隊雖已採取依銷定產、彈性調整生產規模及嚴控庫存等積極措施，減輕虧損占比，但營運績效未見顯著改善。經審慎評估市場前景，既有生產條件與成本結構已難支撐 CPL 業務之長期競爭力，若持續生產將占用營運及設備維護所需資金。考量公司轉型策略需求及提升整體資源配置效益，董事會於2026年11月12日決議停止小港廠CPL產線並進行除役，以遏止虧損。

中石化為台灣唯一CPL生產商。繼2025年底公告停止頭份廠CPL二線（No.2） 10萬噸生產後，總年產能降為20萬噸。此次董事會決議小港廠產線停止並除役後，台灣將無CPL本土產能。

中石化表示，停止CPL生產後營收規模受部分影響，但將減少該產品持續運作之虧損。針對產線停止，公司將與受影響同仁充分溝通，徵詢意願並依適當職缺安排跨廠轉調；若無合適職務，將依相關法令及公司程序妥善辦理後續事宜。

小港廠後續將著重高值化化學品之生產與推廣，並擇機評估廠房及設備再利用、出租或出售等方案，以提升資產效益。

此外，公司也將透過今年第1季已公告的高雄塑酯股權收購案，深化既有丙烯腈（AN）與高塑甲基丙烯酸甲酯（MMA）業務整合。未來待交割完成後，可強化上下游產銷調度綜效，為市場需求回升預作準備。

中石化指出，此次退出CPL生產，延續公司「改善營運、強化財務結構、釋放資產價值，並審慎開拓新事業機會」的工作次序。公司預期透過停產減少持續性營運損失，保留財務調度空間，並依各基地條件推動既有土地、廠房及公用設施的活化與再利用。

新事業方面，公司將持續推動聚焦新能源、AI 高速通訊及半導體相關材料。各項發展優先評估策略合作模式，並依市場需求與投資效益配置資源，分階段推動轉型，為股東創造長期價值。

中石化

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

南亞砸115億彰化蓋玻纖布五廠 擴大電子材料投資

永裕營收／10月1.7億元 年增7.96% 聚焦高質化、ESG 環保材料

漢測財報／累計前三季營收年增129% EPS 10.85元

聚亨財報／前三季營收88億元 子公司斥資2.7億元購北投土地

相關新聞

美光桃園廠勞資爭議 市府：如工會拒絕協商將難以延續

美光桃園廠勞資爭議未歇，雙方原約定獎金查詢系統出爐後，17日再開第四次協調會，但工會今發公開信承認爭取權益失敗，當天將不出席，改到民進黨中央黨部抗議；桃園市勞動局表示目前未收到工會通知，持續朝雙方坐下來談方向努力。

聲寶集團加碼台南投資逾66億元 布局智慧家電、樂齡住宅及長照

台南招商成果亮眼，國內知名品牌聲寶集團近年在台南積極布局智慧家電製造、樂齡住宅及長照服務三大事業，累計投資金額逾66億元，預估創造超過500個就業機會。台南市長黃偉哲12日前往聲寶集團參訪，實地了解企業營運及各項投資進度，除感謝企業長期看好台南、持續加碼投資，也強調市府團隊將積極協助企業解決投資需求，持續強化投資環境，成為企業深耕台南的有力後盾。

漢神百貨周年慶目標30.5億元19日壓軸登場 打造精品殿堂新風貌

高雄百貨業強棒漢神百貨周年慶19日壓軸登場，32天檔期衝刺業績目標30.5億元，平均每天約1億元，打造精品殿堂新風貌。

板橋最大捷運開發案動土！房價挑戰區域新高 馥華明年3大百億案齊發

板橋最大捷運開發案！馥華集團投資興建的新北環狀線板新站（Y15）捷運開發案12日舉行開工典禮，將興建地上38層的捷運共構大樓，總樓地板面積超過2萬坪。馥華集團營運長李武俊表示，該案總銷逾百億元，預計明年928檔期推案，目前尚未定價，不過新板特區指標豪宅行情已達每坪120萬元，該案緊鄰馥華艾美酒店，可望挑戰區域新高。此外，包含板新站案，明年還有兩大百億案將在上半年推出，全年推案總銷至少300億元。

台數科法說會／推動「網路電信化、在地媒體國際化」雙軸轉型策略

台灣數位光訊科技（6464）12日舉行法說會，台數科強調，面對通訊與媒體市場快速轉變，推動「網路電信化、在地媒體國際化」雙軸轉型策略，集團同時擁有光纖網路與媒體通路，未來將持續深化網路與內容合作的整合，發展多元營運模式，創造長期成長動能。

中石化停產 CPL 小港20萬噸產線將除役 聚焦資產活化與新材料

中石化（1314）12日召開重訊記者會，總經理陳穎俊表示，為因應台灣己內醯胺（CPL）產業面臨的嚴峻衝擊並改善營運，公司董事會決議停止小港廠年產能20萬噸之己內醯胺（CPL）產線，並進行除役，以提升公司營運效能與資源配置效益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。