中石化停產CPL小港20萬噸產線將除役 聚焦資產活化與新材料

中石化（1314）12日召開重訊記者會，總經理陳穎俊表示，為因應台灣己內醯胺（CPL）產業面臨的嚴峻衝擊並改善營運，公司董事會決議停止小港廠年產能20萬噸之己內醯胺（CPL）產線，並進行除役，以提升公司營運效能與資源配置效益。

中石化指出，中國大陸CPL產能持續大幅擴增，至2026年已占全球約四分之三，市場嚴重供過於求。此外，美國貿易關稅政策變動、及俄烏、美伊等地緣政治因素干擾，加劇國際油價及原物料價格波動，市場不確定性升高，國內下游客戶需求持續萎縮並陸續縮減產能；公司同時面臨進口價格競爭加劇及原料成本上升之雙重壓力。

經營團隊雖已採取依銷定產、彈性調整生產規模及嚴控庫存等積極措施，減輕虧損占比，但營運績效未見顯著改善。經審慎評估市場前景，既有生產條件與成本結構已難支撐 CPL 業務之長期競爭力，若持續生產將占用營運及設備維護所需資金。考量公司轉型策略需求及提升整體資源配置效益，董事會於2026年11月12日決議停止小港廠CPL產線並進行除役，以遏止虧損。

中石化為台灣唯一CPL生產商。繼2025年底公告停止頭份廠CPL二線（No.2） 10萬噸生產後，總年產能降為20萬噸。此次董事會決議小港廠產線停止並除役後，台灣將無CPL本土產能。

中石化表示，停止CPL生產後營收規模受部分影響，但將減少該產品持續運作之虧損。針對產線停止，公司將與受影響同仁充分溝通，徵詢意願並依適當職缺安排跨廠轉調；若無合適職務，將依相關法令及公司程序妥善辦理後續事宜。

小港廠後續將著重高值化化學品之生產與推廣，並擇機評估廠房及設備再利用、出租或出售等方案，以提升資產效益。

此外，公司也將透過今年第1季已公告的高雄塑酯股權收購案，深化既有丙烯腈（AN）與高塑甲基丙烯酸甲酯（MMA）業務整合。未來待交割完成後，可強化上下游產銷調度綜效，為市場需求回升預作準備。

中石化指出，此次退出CPL生產，延續公司「改善營運、強化財務結構、釋放資產價值，並審慎開拓新事業機會」的工作次序。公司預期透過停產減少持續性營運損失，保留財務調度空間，並依各基地條件推動既有土地、廠房及公用設施的活化與再利用。

新事業方面，公司將持續推動聚焦新能源、AI 高速通訊及半導體相關材料。各項發展優先評估策略合作模式，並依市場需求與投資效益配置資源，分階段推動轉型，為股東創造長期價值。