昇恆昌發布2026年ESG報告書 邀供應商對談共創永續韌性

面對全球氣候變遷、產業轉型與科技快速發展，企業永續已成為影響長期競爭力與經營韌性的關鍵。昇恆昌今（12）日舉辦「2026昇恆昌ESG報告書授證儀式暨永續交流會」，發布最新ESG報告書，並以「永續韌性」為主題，邀集產業及永續領域專家交流，探討企業如何回應環境變局、掌握轉型契機。

昇恆昌表示，早年即依據GRI G3.1及AA1000等國際標準編製CSR報告，通過國際第三方公正單位台灣衛理國際品保驗證（BV）查證，為台灣首家通過相關查證的百貨零售業者，也是全球首家通過相關查證的免稅商店。

昇恆昌表示，儘管並非法規要求須定期發布永續報告書的業者，但仍自主採每兩年發布一次的方式，今年發布2026年ESG報告書亦通過BV國際第三方驗證。今年GRI揭露項目較2024年增加8%，全台13個據點完成碳盤查，桃園機場第一、第二航廈及物流倉儲亦完成第三方查證；機場免稅店服務旅客滿意度更連續15年維持95%以上，並通過ISO 9001及ISO 27001驗證。

除企業治理，昇恆昌也持續運用國門通路支持台灣產業，至今引進超過150個在地品牌，每年銷售逾700萬件台灣商品，協助地方特色產品接觸國際旅客；並持續推動「島嶼同行2.0」，串聯消費者、地方創生團隊、社會創新品牌與小農，近兩年舉辦24場地方創生體驗活動，透過責任採購、國門通路優勢及跨域合作，支持在地產業永續發展，讓更多國際旅客認識並認同台灣品牌。

昇恆昌表示，企業永續不應止於自身營運，更應將影響力延伸至供應鏈與在地社會，透過連續四年舉辦交流會促進供應商夥伴分享經驗、跨域合作，凝聚產業共同推動永續的力量；並整合國門通路、消費者及產業資源，協助台灣品牌拓展市場與提升能見度；進一步透過品牌體驗及地方創生活動，帶領消費者從認識商品走進產地，促進市場與地方產業雙向交流，讓國門通路成為連結國際市場與在地產業的永續共創平台，形成兼顧經濟發展、社會參與與地方永續的正向循環。