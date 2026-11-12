快訊

大出包！台東校園流感疫苗接種作業疏失 16學生誤打莫德納

亞冠賽／被中華隊點名最需警戒的正木智也 首局首打席砲轟林子崴

黃仁勳外遇風波 輝達台灣總部進度受影響？北市府回應

聽新聞
0:00 / 0:00

昇恆昌發布2026年ESG報告書 邀供應商對談共創永續韌性

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
Bureau Veritas Certification亞太區銷售與行銷副總 Gabriel Dufourcq（左）頒發2026年ESG報告書查證證書予昇恆昌免稅商店總經理江建廷（右），肯定昇恆昌持續以國際標準推動永續資訊揭露。圖／昇恆昌提供
Bureau Veritas Certification亞太區銷售與行銷副總 Gabriel Dufourcq（左）頒發2026年ESG報告書查證證書予昇恆昌免稅商店總經理江建廷（右），肯定昇恆昌持續以國際標準推動永續資訊揭露。圖／昇恆昌提供

面對全球氣候變遷、產業轉型與科技快速發展，企業永續已成為影響長期競爭力與經營韌性的關鍵。昇恆昌今（12）日舉辦「2026昇恆昌ESG報告書授證儀式暨永續交流會」，發布最新ESG報告書，並以「永續韌性」為主題，邀集產業及永續領域專家交流，探討企業如何回應環境變局、掌握轉型契機。

昇恆昌表示，早年即依據GRI G3.1及AA1000等國際標準編製CSR報告，通過國際第三方公正單位台灣衛理國際品保驗證（BV）查證，為台灣首家通過相關查證的百貨零售業者，也是全球首家通過相關查證的免稅商店。

昇恆昌表示，儘管並非法規要求須定期發布永續報告書的業者，但仍自主採每兩年發布一次的方式，今年發布2026年ESG報告書亦通過BV國際第三方驗證。今年GRI揭露項目較2024年增加8%，全台13個據點完成碳盤查，桃園機場第一、第二航廈及物流倉儲亦完成第三方查證；機場免稅店服務旅客滿意度更連續15年維持95%以上，並通過ISO 9001及ISO 27001驗證。

除企業治理，昇恆昌也持續運用國門通路支持台灣產業，至今引進超過150個在地品牌，每年銷售逾700萬件台灣商品，協助地方特色產品接觸國際旅客；並持續推動「島嶼同行2.0」，串聯消費者、地方創生團隊、社會創新品牌與小農，近兩年舉辦24場地方創生體驗活動，透過責任採購、國門通路優勢及跨域合作，支持在地產業永續發展，讓更多國際旅客認識並認同台灣品牌。

昇恆昌表示，企業永續不應止於自身營運，更應將影響力延伸至供應鏈與在地社會，透過連續四年舉辦交流會促進供應商夥伴分享經驗、跨域合作，凝聚產業共同推動永續的力量；並整合國門通路、消費者及產業資源，協助台灣品牌拓展市場與提升能見度；進一步透過品牌體驗及地方創生活動，帶領消費者從認識商品走進產地，促進市場與地方產業雙向交流，讓國門通路成為連結國際市場與在地產業的永續共創平台，形成兼顧經濟發展、社會參與與地方永續的正向循環。

昇恆昌

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

電電公會發布首部白皮書 打造全球競爭力新引擎、共創台灣經濟日不落國

國泰金控匯聚百家供應商力量 共創綠色永續新價值

證交所攜手標普全球能源發布永續洞察報告

深化產業淨零輔導邁向永續升級 中市經發局11/13攜手逢甲大學舉辦特定工廠節能減碳專題講座

相關新聞

美光桃園廠勞資爭議 市府：如工會拒絕協商將難以延續

美光桃園廠勞資爭議未歇，雙方原約定獎金查詢系統出爐後，17日再開第四次協調會，但工會今發公開信承認爭取權益失敗，當天將不出席，改到民進黨中央黨部抗議；桃園市勞動局表示目前未收到工會通知，持續朝雙方坐下來談方向努力。

聲寶集團加碼台南投資逾66億元 布局智慧家電、樂齡住宅及長照

台南招商成果亮眼，國內知名品牌聲寶集團近年在台南積極布局智慧家電製造、樂齡住宅及長照服務三大事業，累計投資金額逾66億元，預估創造超過500個就業機會。台南市長黃偉哲12日前往聲寶集團參訪，實地了解企業營運及各項投資進度，除感謝企業長期看好台南、持續加碼投資，也強調市府團隊將積極協助企業解決投資需求，持續強化投資環境，成為企業深耕台南的有力後盾。

漢神百貨周年慶目標30.5億元19日壓軸登場 打造精品殿堂新風貌

高雄百貨業強棒漢神百貨周年慶19日壓軸登場，32天檔期衝刺業績目標30.5億元，平均每天約1億元，打造精品殿堂新風貌。

板橋最大捷運開發案動土！房價挑戰區域新高 馥華明年3大百億案齊發

板橋最大捷運開發案！馥華集團投資興建的新北環狀線板新站（Y15）捷運開發案12日舉行開工典禮，將興建地上38層的捷運共構大樓，總樓地板面積超過2萬坪。馥華集團營運長李武俊表示，該案總銷逾百億元，預計明年928檔期推案，目前尚未定價，不過新板特區指標豪宅行情已達每坪120萬元，該案緊鄰馥華艾美酒店，可望挑戰區域新高。此外，包含板新站案，明年還有兩大百億案將在上半年推出，全年推案總銷至少300億元。

漢達抗癌藥 HND-039授權大陸市場 授權金300萬美元

漢達（6620）生技12日宣布，與持股49%的轉投資公司杭州漢達簽訂抗癌藥HND-039 Omcazio中國市場授權合約，授權金達300萬美元，其中155萬美元預計今年認列營收，其餘145萬美元將逐年認列，為營運增添收入來源。

台數科法說會／推動「網路電信化、在地媒體國際化」雙軸轉型策略

台灣數位光訊科技（6464）12日舉行法說會，台數科強調，面對通訊與媒體市場快速轉變，推動「網路電信化、在地媒體國際化」雙軸轉型策略，集團同時擁有光纖網路與媒體通路，未來將持續深化網路與內容合作的整合，發展多元營運模式，創造長期成長動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。