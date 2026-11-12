興農法說會／今年各事業部門均成長 楓康超市後年有望迎新北店

興農（1712）今日舉行法人說明會。副總經理暨發言人余奎儒表示，今年前三季植保銷售，無論在國內外都呈成長趨勢，在新產品、銷售網絡雙重助力推動下，相較於國際植保大廠今年營收、獲利普遍衰退，興農今年前三季繳出很好的成績單。展望明年，預期整體營運可望延續今年成長趨勢。

余奎儒表示，今年植保業務在國內、外均成長，其中國內主因為代理國際大廠的新專利藥劑，獲利表現優於學名農藥。此外，興農的銷售網絡遍布鄉村，全國共有200多個供應中心，提供種子、種苗、農藥、肥料、生物農藥及生物肥料，能直接服務農友，落實「從種子到餐桌」，客戶基礎因此十分穩固，持續帶動業績成長。興農前三季植保部門營收年增約2%，獲利也同步提升。

在海外市場部分，則因中東戰爭推升原物料價格，除草劑售價調漲，今年1至10月，興農最大宗的除草劑產品價格年增約15%。今年巴西部分營收年增13%、澳洲年增52%、中國年增8%、泰國年增7%。

他也表示，觀察目前國際農藥市場，普遍中國結構性產能過剩影響，加上中國業界在供給面並未調整，價格反彈力道受限，無論原料或非專利產品，都陷入價格戰。拉美及巴西市場則受總體經濟環境影響，去年第4季因信用風險，農民不易取得信用額度，影響農藥採購預算。歐洲則受氣候變遷影響較大，熱浪也使農民使用農藥的需求減少。

興農今年前十月營收165.41億元，年增5.33%。前三季稅後純益8.78億元，年增4.97%，EPS2.09元。其中植保、通路、零售及預拌水泥等業務都較去年同期穩健成長。

此外，他表示，隨各國法規鼓勵逐步減少化學肥料用量，生物藥劑也是未來趨勢。目前生物藥劑的銷售持續提升，在歐洲已獲得登記許可並開始銷售，台灣銷售金額也逐年增加。整體而言，今年生物藥劑在台灣植保產品銷售比重，由去年的4%提升至約5%。

通路及零售事業方面，余奎儒透露，楓康超市明年預計有二至三家新門市開幕，據點仍以台中為主要布局區域；也正規劃向北部拓展，目前評估桃園華亞科技園區及新北市五股等地點，主要選址考量仍為鄰近高速公路交流道，便於物流；北部門市預計後年有望落成。

玉美生技今年業績也穩健提升，其中農產品成長24%、家用品成長13%；整體業務成長17%。