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備品減量結合公益捐贈 台南遠東香格里拉支持成大海洋生物及鯨豚研究

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導

台南市旅宿用品減量新制11月12日上路，台南遠東香格里拉飯店除配合地方政府規定調整一次性備品供應方式，更將相關用品銷售所得全數捐贈予「國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心」，支持鯨豚救援、醫療照護及海洋科學研究，將旅宿減量措施延伸為企業永續行動。

依據台南市政府「台南市淨零永續城市管理自治條例」相關規定，轄內旅宿業不得免費提供牙刷、牙膏、梳子、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等六項一次性個人衛生用品。台南遠東香格里拉除鼓勵旅客自備，也考量商務及休閒旅客的臨時需求，保留房客自費購買服務；每日上午8時至晚間8時可至一樓品香坊選購，其餘時段則可洽飯店櫃台。

飯店表示，配合台南市政府推動旅宿用品減量政策，在兼顧住客需求的同時，也希望將環境友善理念延伸至公益行動，並將相關備品銷售所得全數捐贈，支持海洋研究與保育。期盼透過這份心意，讓住客從旅宿日常的小小選擇開始，共同為海洋生命盡一份心力。

「國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心」長期投入台灣鯨豚擱淺救援、醫療照護及相關科學研究，累積數十年專業經驗。工作涵蓋擱淺事件應變、活體鯨豚照護與復健，以及死亡擱淺個體的解剖採樣及研究分析，持續蒐集科學資料，為了解鯨豚健康與海洋生態提供重要依據。

台南遠東香格里拉指出，鯨豚救援與研究需要長期投入專業人力、設備及經費。飯店過去已透過淨灘等活動參與環境保護，此次進一步將減量措施融入住宿服務，透過公益捐贈支持研究中心既有的研究與保育工作，讓旅宿業的永續實踐從日常營運延伸至在地海洋保育。

台南 鯨豚 香格里拉

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