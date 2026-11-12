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美光桃園廠勞資爭議 市府：如工會拒絕協商將難以延續

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
美光桃園廠勞資爭議引發各界關注，市府仍盼雙方理性溝通解決問題。聯合報系資料照
美光桃園廠勞資爭議引發各界關注，市府仍盼雙方理性溝通解決問題。聯合報系資料照

美光桃園廠勞資爭議未歇，雙方原約定獎金查詢系統出爐後，17日再開第四次協調會，但工會今發公開信承認爭取權益失敗，當天將不出席，改到民進黨中央黨部抗議；桃園市勞動局表示目前未收到工會通知，持續朝雙方坐下來談方向努力。

美光桃園工會公開信稱公司接下來會要求員工簽署個人協議及放棄未來的爭議權，指10月21日台中工會幹部與公司簽下協議後失去有利談判籌碼，爾後堅持近一個月的時間遭受美國資方、台灣政府及各種輿論攻擊，明天員工更會直接面臨資方施壓，不簽就沒錢；工會承認爭取權益失利，宣布不參加17日協商，並稱當天將前往民進黨中央黨部開記者會，表達對執政黨的失望與憤怒。

工會向賴清德總統喊話「你讓台灣科技業工程師徹底失望」，也批評桃園市政府未核發美光關係企業工會成立證書，以致台中工會會員無法加入，桃園工會只能承受各種輿論壓力。

桃園市勞動局表示，市府高度關心美光工會與美光公司爭議，盼透過務實、理性方式協商，讓罷工爭議落幕。工會如拒絕出席第4次協商會議，將使協商程序難以延續，爭議更無法透過對話尋求解決。

關於關係企業工會申請案，市府今年10月27日收案後已啟動審查作業。經檢視，該工會章程所列組織範圍涉及多家公司及跨縣市管轄權，市府已進行相關查證是否重複申請，並函詢經濟部協助釐清相關企業關係，其他申請文件也同步審查中。

市府強調，尊重勞工依法組織工會權利，將秉持依法行政及審慎審查原則，積極辦理本案，以確保工會制度正常運作及保障會員權益。

美光 工會 桃園

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