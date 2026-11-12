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GRESB台灣年會11月20日登場 信義房屋談綠色溢價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
GRESB 台灣年會暨永續不動產論壇與頒獎典禮以「關鍵鏈結，共策永續不動產價值鏈」為題，促進產官學界的深度交流。（照片為2025年度GRESB台灣年度全體合影）（圖：義房屋提供）
GRESB 台灣年會暨永續不動產論壇與頒獎典禮以「關鍵鏈結，共策永續不動產價值鏈」為題，促進產官學界的深度交流。（照片為2025年度GRESB台灣年度全體合影）（圖：義房屋提供）

永續評級不只是企業形象，而是「綠色溢價」。全球首家通過GRESB Fundamentals認證的信義企業集團，將於11月20日與GRESB在政大公企中心合辦「2026 GRESB台灣年會永續不動產論壇暨頒獎典禮」，解析永續評級如何影響融資條件與資產價值。

隨著國際永續投資趨勢深化，ESG已成為不動產與建築產業衡量資產價值的重要指標。本次論壇暨頒獎典禮將於11月20日（五）下午，在政大公企中心A2國際會議廳，以「關鍵鏈結，共策永續不動產價值鏈」為主題，邀集開發商、資產持有者與金融業者，共同探討淨零時代下不動產產業的新趨勢。

信義企業集團今年連續第二年與GRESB共同主辦年會。去年以搭建交流平台為主，今年則進一步以全球會員身分參與評鑑。活動當天將邀請內政部建築研究所所長王榮進、內政部地政司司長林家正、建築研究所環境控制組組長羅時麒，以及GRESB大中華區首席代表鄧耀華等產官學代表出席。

信義企業集團表示，今年7月已以全球會員身分響應GRESB Fundamentals評鑑，8月成為全球第一家通過該評鑑認證的企業。

論壇中，羅時麒將以「永續建築政策與綠色金融發展」為題進行專題演講；鄧耀華則以「綠色溢價看得見：從 GRESB 評級到融資與資產價值」為題分享最新趨勢與洞察。此外，已參與GRESB評鑑兩年的廣宇建設，也將分享一家專注都市更新的中型開發商如何從評比中找出不足，以小團隊搭配AI工具逐步補強，讓永續從對外形象轉為每年持續改善的企業文化。

GRESB是針對不動產與基礎設施等實體資產的ESG績效評估與基準系統。參與者每年提交能源、碳排放、水資源、廢棄物、健康安全及治理政策等標準化資料，經驗證後評分，並與同類型資產進行同儕比較。相較於LEED、台灣綠建築標章等針對單一建築的認證，GRESB著重投資組合層級的年度表現。對投資人而言，這些資訊有助於判斷資產的氣候風險、營運韌性與長期價值。

GRESB近年也持續擴大評估範疇。今年推出的GRESB Fundamentals，從頂層治理角度檢視企業政策面的永續作為；因應AI帶動資料中心擴張、高耗能建築引發的用電、用水與土地爭議，GRESB並在2025年完成40多個組織試點後，2026年全面推動高科技業與資料中心專屬評估機制。

信義企業集團表示，GRESB如同不動產與基礎設施界的「ESG成績單與同業排名系統」，歡迎不動產開發商、資產管理機構、金融業者及相關專業夥伴共襄盛舉。

活動報名網頁：（https://csr.sinyi.com.tw/gresb2026/index.html）

2026 GRESB台灣年會活動議程。（資料來源：<a href='/search/tagging/2/信義房屋' rel='信義房屋' data-rel='/2/110226' class='tag'><strong>信義房屋</strong></a>）
2026 GRESB台灣年會活動議程。（資料來源：信義房屋）

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